Microsoft vertelt Windows 11 23H2-gebruikers: upgrade naar 25H2

Microsoft heeft de Patch Tuesday-updates voor november 2025 uitgebracht. Voor thuisgebruikers van Windows 11 23H2 betekent dit tevens het einde van de ondersteuning. Het bedrijf dringt gebruikers aan om over te stappen naar versie 25H2.

Microsoft heeft al eerder aangekondigd dat Windows 11 23H2 Home en Pro per 11 november 2025 niet langer worden ondersteund. Enterprise- en Education-edities blijven tot november 2026 updates ontvangen. Voor gebruikers die Windows 11 23H2 op niet-ondersteunde hardware draaiden, betekent dit het einde van de weg. Deze systemen kunnen niet automatisch upgraden en ontvangen geen beveiligingsupdates meer.

Windows 11 23H2 is de laatste versie van het besturingssysteem van Microsoft waarin Windows Mixed Reality is opgenomen, het noodlottige VR-platform dat werd gebruikt door HP, Samsung, Dell, Lenovo, Asus en meer. Na de eerste introductie in 2017 nam de betrokkenheid van zowel Microsoft als OEM’s snel af.

Gebruikers van thuisversies krijgen automatisch de 25H2-update aangeboden via Windows Update, mits hun pc voldoet aan de systeemvereisten. De overstap naar 25H2 verloopt via een klein enablement-pakket (KB5054156), omdat deze versie grotendeels op 24H2 is gebaseerd. Voor gebruikers die handmatig willen updaten, is dit mogelijk via Instellingen > Windows Update > Controleren op updates.

Voor sommige systemen is de upgrade naar 25H2 niet mogelijk. Windows 11 24H2 en 25H2 vereisen processors met SSE4.2- en PopCnt-instructies. Praktisch elke chip na 2008 ondersteunt deze features, dus dit is geen probleem voor vrijwel alle gebruikers.

Nieuwe functies in 25H2

De 25H2-update brengt verschillende verbeteringen met zich mee. Microsoft deelde bij de lancering in oktober een lijst met nieuwe features. De updates zijn beschikbaar voor zowel 24H2 als 25H2, aangezien beide versies technisch vrijwel identiek zijn. Sommige functies kunnen via een simpele hack worden ingeschakeld. De november 2025 Patch Tuesday leverde ook updates voor Windows 10, inclusief een fix voor een ESU-enrollmentprobleem via KB5071959. Windows 11 25H2 en 24H2 ontvingen update KB5068861, terwijl 23H2 KB5067112 kreeg.

