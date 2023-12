Microsoft heeft besloten om Windows Mixed Reality (WMR) uit nieuwe releases van Windows terug te trekken. Het zal weinig gebruikers opvallen, ondanks dat de VR-oplossing ooit met veel bombarie debuteerde.

Verstopt in de ‘deprecated features‘-lijst van Windows is de bevestiging van Microsoft te vinden. Het beëindigt de ondersteuning van WMR definitief. Nieuwe releases van Windows krijgen geen Mixed Reality Portal-app en geen compatibiliteit met SteamVR, het ecosysteem van Valve om VR-games op te draaien.

Geen VR-revolutie

Bijna een decennium geleden leek de mixed reality-revolutie aanstaande. Tussen 2013 en 2015 had Oculus (nu opgeslokt door Meta) verschillende vroege virtual reality-brillen geproduceerd voor pc’s, maar Microsoft leek begin 2015 met zwaarder geschut te komen. Het poogde VR en AR met elkaar te combineren, waarbij een bril virtuele elementen in de echte wereld kon plaatsen. Ook was het mogelijk om een volledige virtuele 3D-wereld in te richten, iets dat later vooral geassocieerd werd met de ‘metaverse’. De HoloLens imponeerde hoe dan ook tijdens het event waarop ook Windows 10 onthuld werd.

In de twee jaar erna kreeg VR op Windows meer vorm, bijvoorbeeld met handcontrollers om intuïtief te wereld te beleven. Windows Mixed Reality moest het platform zijn waarvoor partijen als Samsung, HP, Acer en Dell eigen hardware konden bouwen. Echter kwamen deze producten zelden echt van de grond, mede door beperkte technologische implementaties. Zo waren de WMR-controllers berucht om de tegenvallende tracking, met een onprettige ervaring tot gevolg.

Terwijl Meta en Valve met volwassen consumentenproducten kwamen, kende WMR daarentegen nauwelijks updates. Nog altijd verraadt de 3D UI van het platform diens oorsprong uit de begindagen van Windows 10. Het is daarom eigenlijk opvallend dat Microsoft nu pas WMR uit zijn lijden verlost.

Wel VR/AR-succes in bedrijfsomgevingen

Wel is Microsoft’s VR/AR-bril HoloLens 2 nog steeds werkzaam binnen verschillende bedrijfsomgevingen. Microsofts entree in deze markt is dus niet volledig geflopt. Een van de bekendere toepassingen hiervan is de inzet van deze augmented reality-bril om te helpen met vliegtuigonderhoud. Gebruikers krijgen daarop bijvoorbeeld te zien waar componenten horen te zitten of welke kenmerken deze onderdelen hebben. Dit alles draait overigens niet op Windows Mixed Reality, maar Windows 10 Holographic.

Op commercieel gebied is het frappant dat Microsoft juist nu definitief stopt met WMR. Een doorstart was zeer onwaarschijnlijk, maar de aankondiging van de Apple Vision Pro blaast wel nieuw leven in de VR/AR-wereld. Aangezien de prijs ervan weinig lijkt af te wijken van de professional-grade HoloLens 2, is het maar zeer de vraag of consumenten erop zitten te wachten. Dat zouden we in 2024 te weten moeten komen, zeker als de early adopter-klanten hun slag hebben geslagen. Wel zullen de kinderziektes van WMR naar alle waarschijnlijkheid niet door Apple herhaald worden.

Lees ook: Bouw alvast je eigen apps voor de Apple Vision Pro