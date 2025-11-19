Stack Overflow koppelt met Internal bedrijfskennis aan AI-agents

Stack Overflow heeft tijdens Microsoft Ignite een vernieuwde versie van zijn enterpriseproduct gepresenteerd. Het platform, dat eerder bekendstond als Stack Overflow for Teams, gaat voortaan verder onder de naam Stack Internal. De dienst moet organisaties helpen interne technische kennis gestructureerd vast te leggen en toegankelijk te maken voor zowel medewerkers als AI-systemen.

Stack Overflow merkte al dat meerdere enterprise-klanten de publieke API gebruikten om hun eigen modellen te trainen, meldt TechCrunch. Dat was volgens het bedrijf een van de redenen om Stack Internal te ontwikkelen als fundament voor bedrijfsinterne AI-toepassingen. Daarnaast heeft Stack Overflow overeenkomsten met diverse AI-labs om publieke forumdata te gebruiken voor modeltraining. Die deals zouden vergelijkbaar zijn met afspraken die Reddit eerder sloot, waarbij dat platform meer dan tweehonderd miljoen dollar ontving.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe aanbod is de laag metadata die Stack Internal beschikbaar stelt. Naast vraag-antwoordparen worden ook gegevens meegeleverd zoals de auteur, het tijdstip, inhoudstags en een inschatting van de interne consistentie. Op basis daarvan wordt een betrouwbaarheidsscore berekend die AI-systemen moet helpen om de kwaliteit van een antwoord beter te beoordelen.

Steeds meer software

Volgens het bedrijf neemt de complexiteit van kennisbeheer binnen grote organisaties toe. Documentatie staat verspreid over verschillende tools, en ontwikkelteams hebben te maken met een groeiend arsenaal aan software. Een aanzienlijk deel van ontwikkelaars vertrouwt AI-hulpmiddelen bovendien niet volledig. Stack Overflow wil dat probleem aanpakken door menselijke expertise te combineren met geautomatiseerde verwerking en validatie.

Een van de belangrijkste functies is Knowledge Ingestion. Deze verzamelt inhoud uit tools als Microsoft Teams en Confluence en zet die om in een gestructureerd formaat. De software beoordeelt de nauwkeurigheid en relevantie van de informatie en combineert dat met menselijke controle. Pas daarna komt de kennis in de interne database terecht. Onder meer Mercado Libre, Xerox en Eli Lilly gebruiken de bètaversie.

Stack Overflow brengt ook een Model Context Protocol Server uit. Deze fungeert als een beveiligde koppellaag tussen Stack Internal en generatieve AI-hulpmiddelen zoals GitHub Copilot, ChatGPT en Cursor. De koppeling moet voorkomen dat agenten verkeerde aannames doen door gebrek aan bedrijfscontext en maakt het mogelijk dat ze zowel bestaande kennis ophalen als nieuwe inzichten terugschrijven naar het systeem.

Voor Microsoft-gebruikers is er een aparte variant die integreert met Microsoft 365 Copilot via Copilot Studio. Hiermee kunnen werknemers vanuit de Microsoft-omgeving vragen stellen aan de interne kennisbank of nieuwe vragen toevoegen. De verbinding gebruikt OAuth 2.0 en blijft binnen de afgeschermde infrastructuur van de organisatie.

TechCrunch voegt toe dat Stack Overflow werkt aan mogelijkheden voor AI-agenten om zelf nieuwe vragen aan te maken wanneer zij informatie missen of een kennishiaat detecteren. Dat moet ertoe leiden dat lacunes in documentatie sneller zichtbaar worden en automatisch worden aangevuld.

Volgens Stack Overflow moet de herpositionering ertoe leiden dat teams minder tijd kwijt zijn aan documentatie en zich meer kunnen richten op softwareontwikkeling. Het bedrijf ziet Stack Internal als onderdeel van een bredere verschuiving waarbij kennisbeheer niet langer uitsluitend door mensen wordt uitgevoerd maar door een combinatie van menselijke expertise en geautomatiseerde systemen.