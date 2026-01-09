Microsoft waarschuwt admins voor verplaatsen mailbox binnen tenant

Microsoft waarschuwt IT-beheerders voor het gebruik van een niet ondersteunde actie in Exchange Online. Het bedrijf benadrukt dat de opdracht ‘New-MoveRequest’ voor lokale mailboxverhuizingen weliswaar bestaat, maar niet wordt ondersteund en tot problemen leidt.

IT-beheerders gebruiken soms het New-MoveRequest cmdlet (een opdracht binnen Windows PowerShell) om mailboxen lokaal te verplaatsen binnen dezelfde tenant of datacenter. Microsoft legt uit dat deze functionaliteit wel bestaat om historische redenen, maar niet officieel wordt ondersteund door het bedrijf. Dat heeft meerdere oorzaken.

Allereerst kan Microsoft lokale verplaatsingen niet eenvoudig troubleshooten of versnellen. Zodra deze verzoeken worden gestart, krijgen ze de status van low-priority achtergrondtaken die soms weken duren. Daarnaast beschikt Exchange Online over geautomatiseerde processen, waardoor handmatige lokale verplaatsingen niet nodig zijn en bovendien inefficiënt werken.

Risico op verloren data

Er bestaat ook een risico op zogeheten orphaned data. Move requests kunnen gebruikt worden voor Primary Mailboxes en MainArchive Mailboxes. Lokale move requests zijn in principe mogelijk voor het verplaatsen van deze onderdelen binnen de datacenteromgeving, maar grote voorzichtigheid is geboden.

Wanneer de gebruiker aan het eind van de lokale move wordt bijgewerkt, weet de update-code alleen van de eigenschappen die naar de Primary en MainArchive verwijzen. Als er een New-MoveRequest wordt ingediend tegen een MailboxLocation-based shard zoals ComponentShared of AuxArchive, zal de voltooiingscode niet alleen de database van die shard niet updaten, maar ook de Primary shard ‘dialtone’ maken door de eigen Database-eigenschap te resetten. “Je bent gewaarschuwd,” aldus Microsoft.

Historische functie niet meer nodig

Microsoft stelt dat lokale move requests bestaan omdat ze oorspronkelijk nodig waren voor scenario’s zoals cross-database moves in on-premises Exchange Server 2010. Dit is echter niet meer vereist, aangezien Exchange Online intelligent omgaat met mailboxplaatsing en load balancing. Het cmdlet kan nog steeds gebruikt worden om mailboxen tussen twee verschillende tenants te verplaatsen, wat de reden is dat het nog bestaat. Toch is het opmerkelijk dat Microsoft de actie niet simpelweg onmogelijk maakt; wellicht levert dit andere technische problemen op.

Alternatieven voor IT-beheerders

Bij problemen met mailboxen of de noodzaak om data opnieuw aan te maken, raadt Microsoft ondersteunde methoden aan. En dus: pak de oorzaak van het probleem aan door een supportcase te openen bij Microsoft om de kwestie goed te onderzoeken en op te lossen. Het engineeringteam kan er soms voor kiezen om een mailbox te verplaatsen, maar dit proces is volgens Microsoft goed doordacht en met geldige redenen. Het bedrijf houdt hier ook toezicht op.

Daarnaast kunnen beheerders vertrouwen op automation. Exchange Online monitort en herbalanceert de mailboxplaatsing continu. Handmatige interventie is zelden nodig, stelt Microsoft.

