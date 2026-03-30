Microsoft Copilot Cowork moet autonome AI in 365 mogelijk maken

Microsoft heeft Copilot Cowork gelanceerd. Het is onderdeel van het Microsoft 365 Frontier-programma, waarmee autonome, complexe taakuitvoering mogelijk wordt in applicaties zoals Excel, Outlook en SharePoint. Het systeem is gebaseerd op het gelijknamige Cowork van Anthropic, maar maakt gebruik van meerdere modellen, inclusief die van OpenAI, voor nauwkeurigere resultaten.

De nieuwe functie is ontworpen om langdurige workflows autonoom af te handelen. Tot nu toe richtte Copilot zich op generatieve taken, zoals het opstellen van e-mails of het samenvatten van documenten. Dit zijn eenmalige outputs waarbij nog steeds een persoon nodig is om de werkzaamheden samen te voegen om de voordelen van automatisering te benutten. Hierdoor hadden we al twijfels bij het gebruik van het woord “agents” door Microsoft. Nu komt daar verandering in.

Cowork helpt om bepaalde taken daadwerkelijk te automatiseren. Gebruikers beschrijven een gewenst resultaat, waarna het systeem een plan opstelt en dit uitvoert in Microsoft 365-toepassingen zonder dat een mens elke stap hoeft aan te sturen.

De aankondiging werd vandaag gedaan en maakt deel uit van Wave 3 van Microsoft 365 Copilot, dat Microsoft bombardeert tot een keerpunt in de richting van ingebouwde agentic AI op de werkplek. Copilot Cowork is momenteel beschikbaar via het Frontier-programma van het bedrijf, dat organisaties vroegtijdige toegang biedt tot geavanceerde functies. Uiteindelijk zal het waarschijnlijk een belangrijk onderdeel worden van de nieuwe E7-tier van Microsoft 365, het hoogste niveau van de op abonnementen gebaseerde werkpleksuite van het bedrijf.

Gebaseerd op Cowork van Anthropic

De technologie achter de nieuwe functie is bekend, net als de naamgeving. Anthropic lanceerde Cowork in januari als een agentic tool voor kenniswerk, voortbouwend op dezelfde principes als Claude Code, maar gericht op niet-technische gebruikers. In februari volgde ondersteuning voor plug-ins, waardoor de aantrekkingskracht voor bedrijven werd vergroot. Microsoft heeft datzelfde platform sindsdien rechtstreeks in Microsoft 365 Copilot geïntegreerd.

Binnen Microsoft 365 fungeert Copilot Cowork als een coördinator, die redeneringen maakt over bestanden en applicaties heen, waaronder Excel, Outlook, Teams en SharePoint. Een taak zoals een maandelijkse begrotingscontrole, waarvoor normaal gesproken moet worden geschakeld tussen spreadsheets, e-mails en documenten, kan volledig worden overgedragen. Het systeem werkt binnen het Work IQ-framework, dat is gebaseerd op de data van een organisatie en tegelijkertijd de grenzen op het gebied van security en governance in acht neemt. Menselijk toezicht blijft gedurende het hele proces behouden: gebruikers kunnen de voortgang volgen en de agent bijsturen als deze van het juiste spoor afraakt.

Multi-model Researcher

Copilot Cowork introduceert ook wijzigingen in de Researcher-agent. Deze maakt nu gebruik van een “critique”-laag die de GPT-modellen van OpenAI koppelt aan Claude van Anthropic. Het ene model genereert een eerste reactie; het andere beoordeelt deze op nauwkeurigheid en de kwaliteit van de bronvermeldingen. Microsoft zegt dat dit de score van de Researcher op de DRACO-benchmark, de industriestandaard voor de kwaliteit van diepgaand onderzoek, met 13,8 procent heeft verhoogd. De rollen kunnen worden omgedraaid, en met een nieuwe “model council”-functie kunnen gebruikers de outputs naast elkaar vergelijken.

Afgezien van benchmarks zal de nieuwe tooling echter aan gebruikers moeten bewijzen dat deze voordeliger is dan de Copilot die ze kennen en (in veel gevallen) niet echt waarderen. Meer echt autonome functies die routinematig werk overnemen, zullen in ieder geval aantrekkelijk zijn, en tools zoals OpenClaw hebben aangetoond dat autonome acties gevarieerd en uitgebreid kunnen zijn. Het Frontier-programma biedt momenteel toegang tot Cowork, voorafgaand aan een bredere uitrol, hopelijk om ervoor te zorgen dat een volledige release niet dezelfde securitygevaren vertoont als een tool als OpenClaw, maar in plaats daarvan bescherming op bedrijfsniveau biedt.