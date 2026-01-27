Claude-chatvenster krijgt UI voor zakelijke apps

Anthropic heeft aangekondigd dat gebruikers nu rechtstreeks kunnen communiceren met werkplektools binnen Claude. De functie is gebaseerd op het Model Context Protocol en introduceert MCP Apps, waardoor interactieve interfaces binnen AI-chats mogelijk worden. Ondersteunde applicaties zijn onder andere Slack, Box, Canva en Figma.

Claude was al verbonden met deze tools en voerde al acties uit namens gebruikers. Van echte interactie was echter geen sprake. Het ging hierbij effectief om een API-call die op de achtergrond werkte en rapporteerde wat de AI-functie had uitgevoerd. Met de nieuwe functionaliteit kunnen gebruikers rechtstreeks in het Claude-venster met die tools communiceren. Je kunt projecttijdlijnen bouwen in Asana, Slack-berichten opstellen en verzenden met opgemaakte voorbeelden, of ideeën visualiseren als diagrammen in Figma zonder van tabblad te wisselen.

Het bedrijf introduceerde in november 2024 het Model Context Protocol (MCP) als een open standaard voor het verbinden van AI-toepassingen met data en tools. MCP Apps is een nieuwe extensie waarmee elke MCP-server een interactieve interface kan leveren binnen ondersteunende AI-producten.

De stap verraadt een duidelijke denkrichting vanuit Anthropic. Het begeeft zich nu op het drukke terrein van AI-systemen die het centrum van de werkplek moeten worden. In plaats van een chatbotfunctie te integreren in gevestigde platforms, is Claude bedoeld om die platformen enigszins naar de periferie te verplaatsen. Nu het Claude-chatvenster interactiever wordt, is het een reële optie dat een werknemer er uren in doorbrengt en dat de chatbotfunctie in feite een soort AI-besturingssysteem wordt. We aarzelen bijna om die terminologie van ‘AI OS’ te gebruiken, aangezien anderen druk bezig zijn om te definiëren wat dat voor hun eigen doeleinden betekent, maar de motieven van Anthropic zijn hier eveneens allesomvattend.

In bredere zin is het duidelijk geworden dat LLM’s niet echt geschikt zijn voor de ‘Computer Use’-functionaliteit die eerder voor de hand liggend leek. In plaats van dat AI-modellen continu de inhoud van het scherm kunnen scannen voor volgende stappen en namens de gebruiker op knoppen kunnen klikken, zijn overhead en de foutgevoeligheid hierbij hindernissen die het een lastig te bewandelen pad maken. Het alternatief is integratie met gevestigde werkplek-apps, zoals Slack of Box. Zo kunnen AI-tools niet opeens een verkeerde knop indrukken die niks met de app zelf te maken heeft; die knoppen zijn via MCP weggenomen. AI moet nu eenmaal anders communiceren met apps dan fysieke werknemers.

De tools zelf zijn herkenbaar binnen het Claude-venster in vergelijking met de applicatie in kwestie in standalone vorm. Hier zijn enkele voorbeelden:

Met Amplitude kunnen gebruikers nu interactief analyses maken en parameters aanpassen om inzichten met Claude uit informatie te halen. Asana zet chats om in projecten, taken en tijdlijnen die een team kan uitvoeren. Box maakt het mogelijk om bestanden te zoeken, documenten inline te bekijken en inzichten uit inhoud te halen. Andere apps hebben een vergelijkbare vertaalslag gemaakt naar het chatvenster, van presentatiewerk in Canva tot het onderzoeken van bedrijven via Clay.

Een belangrijke toevoeging, en wellicht een van de populairste, is Slack. De Claude-integratie van de app kan gesprekken doorzoeken en ophalen voor context, berichtontwerpen genereren, deze opmaken en de gebruiker het bericht laten controleren voordat men ze plaatst. De integratie van Salesforce met Agentforce 360 komt binnenkort beschikbaar, waardoor teams kunnen redeneren, samenwerken en handelen vanuit de felbegeerde ‘unified interface’.

Gebouwd op open standaarden

De onderliggende technologie is (zoals je mag verwachten van Anthropic) gebaseerd op MCP. De technologie is dermate succesvol dat je je kunt afvragen of het niet de grootste prestatie van Anthropic is en niet Claude zelf. In december werd het overgedragen aan de Agentic AI Foundation onder de Linux Foundation, waarmee de stap van het protocol naar de facto neutrale standaard voor AI-agents nog verder is benadrukt. Anthropic heeft MCP dan ook open-source gemaakt om het ecosysteem een universele manier te bieden om tools aan AI te koppelen. De securityrisico’s blijven echter een probleem dat eindgebruikers moeten aanpakken met aanvullende apps of diensten.

Anthropic breidt in ieder geval de functionaliteit van MCP uit, ook al wordt de beveiliging ervan aan anderen overgelaten. MCP Apps breidt MCP uit, zodat ontwikkelaars er een interactieve gebruikersinterface bovenop kunnen bouwen. Dit betekent dat de technologie werkt op alle ondersteunde AI-producten, niet alleen op Claude. Deze aanpak pakt wat Anthropic het “M×N-integratieprobleem” noemt aan door aangepaste verbindingen tussen apps en databronnen te vervangen door gestandaardiseerde implementaties.

De functie is beschikbaar op het web en op desktop voor Pro-, Max-, Team- en Enterprise-abonnementen. Gebruikers kunnen naar claude.ai/directory gaan en verbinding maken met apps die zijn gemarkeerd als “interactief” om aan de slag te gaan. Ondersteuning voor Claude Cowork komt binnenkort beschikbaar.