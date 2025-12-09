Agentic AI Foundation ontfermt zich over de toekomst van MCP

De kersverse Agentic AI Foundation is gelanceerd door de Linux Foundation. Drie projecten vormen de basis voor deze nieuwe stichting: het razend succesvolle Model Context Protocol (MCP) van Anthropic, goose van Block en OpenAI’s AGENTS.md.

Van de drie contributies is MCP zonder twijfel de bekendste. In november 2024 lanceerde Anthropic de protocol op open-source basis, waarna het binnen enkele maanden al gemeengoed was binnen de AI-gemeenschap. Het is het standaard protocol waarmee AI-modellen acties kunnen uitvoeren via tools, op basis van eigen data en in communicatie met externe applicaties. Korter gezegd: het is een hoeksteen voor agentic AI. Om die reden is het niet zo verwonderlijk dat de door de Linux Foundation opgerichte stichting dan ook de Agentic AI Foundation (AAIF) heet. Een maand terug ontving MCP nog een forse update van bedenker Anthropic om met name het vrij basale securityniveau op te hogen en veel gevraagde features toe te voegen zoals de ondersteuning van complexe workflows.

goose en AGENTS.md

De andere twee projecten waarover de AAIF zich ontfermt, zijn goose van Block en AGENTS.md van OpenAI. Block is het bedrijf achter betaalplatformen Square, Cash App, Afterpay en TIDAL. Het heeft goose als AI-agent framework bedacht en MCP hierin vanaf het begin geïntegreerd. Het doel achter de implementatie was om een stabiele lokale omgeving te verschaffen voor agentic workflows. Met andere woorden: het moet een AI-uitrol voor organisaties praktisch haalbaar maken door veiligheid en consistentie te garanderen. De optelsom van MCP en goose is dus niet zomaar logisch, het is voor de verdere uitwerking van agentic AI een vereiste om ooit ‘enterprise-ready’ genoemd te mogen worden.

AGENTS.md tracht tevens het gedrag van AI deterministischer te maken in softwareomgevingen. Het is een standaard voor AI-coding agents zodat ze voortdurend de juiste acties uitvoeren om repositories en ketens van tools te raadplegen of manipuleren.

Gezamenlijk moeten de drie gedoneerde projecten de AAIF een pad richting werkbare agentic AI bouwen. Het is een grote stap voor MCP om te worden overgedragen aan deze stichting, want hiermee is de neutraliteit ondanks alle toezeggingen van Anthropic werkelijk gegarandeerd. Als contributeur zal de maker van Claude ongetwijfeld in actie blijven, maar als Linux Foundation-onderdeel is de AAIF een combinatie van doorbraken vanuit meerdere partijen. Die moeten allereerst in harmonie blijven naarmate ze potenter worden.

AI in het gareel

Van MCP weten we dat het eigenlijk is ontstaan als interne Anthropic-tool. Het moest nu eenmaal het probleem oplossen dat er nog geen consistente manier was om AI te laten communiceren met en ageren op de buitenwereld. Ad hoc-oplossingen zijn inmiddels weggedreven nu MCP universeel is. Het feit dat het zo snel is verspreid, laat zien dat andere AI-ontwikkelaars snakten naar een dergelijke oplossing. Echter is MCP, zoals wel vaker met razend succesvolle open-source contributies, niet een protocol dat security als prioriteit heeft. Dat hoeft ook niet, Kubernetes is bijvoorbeeld ook een technologie die je zelf nog van veiligheid moet voorzien, maar het helpt om gecoördineerd wél een secure by default oplossing te krijgen.

Om dit op een open-source basis te doen, schikt iedereen. Het voorkomt dubbel werk voor de AI-spelers en integratieproblemen bij de gebruikers van LLM’s en agentic AI-systemen. We vragen ons af of Agent2Agent (A2A), een protocol van Google om agents samen te laten werken, ook nog deel kan worden van de AAIF of ontwikkeld wordt om vergelijkbare best practices als bij MCP, goose en AGENTS.md te krijgen. Het is al gedoneerd aan de Linux Foundation, dus de stap naar de AAIF is niet al te groot.

