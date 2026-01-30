Musk overweegt fusie tussen SpaceX, xAI en Tesla

Elon Musk overweegt een fusie tussen meerdere van zijn bedrijven. SpaceX, xAI en Tesla zouden kunnen samengaan in een constructie die rakettechnologie, AI en elektrische voertuigen onder één dak brengt. Gesprekken zijn gaande over minstens twee scenario’s.

In het ene scenario fuseren SpaceX en xAI, waarbij xAI-aandelen worden omgewisseld voor SpaceX-aandelen. Een alternatief plan combineert SpaceX met Tesla. Bloomberg en Reuters melden dat gesprekken nog in een vroeg stadium verkeren.

Op 21 januari richtte Musk twee nieuwe bedrijven op in Nevada: K2 Merger Sub Inc. en K2 Merger Sub 2 LLC. De namen suggereren dat meerdere opties openblijven. Een SpaceX-xAI fusie zou volgens bronnen kunnen plaatsvinden vóór de geplande beursgang van SpaceX later dit jaar.

Waarderingen en strategische voordelen

SpaceX heeft een waardering van 800 miljard dollar en geldt als het waardevolste private bedrijf in de VS. xAI werd in november gewaardeerd op 230 miljard dollar na een financieringsronde van 20 miljard dollar. Een combinatie zou het Starlink-satellietnetwerk, Grok-chatbot en platform X samenvoegen.

Musk streeft naar AI-datacenters in de ruimte aangedreven door zonne-energie. Een SpaceX-xAI combinatie klinkt om die reden als een logische optelsom, ook al hebben we onze twijfels over de haalbaarheid van deze infrastructuur op korte termijn. Musk is in ieder geval optimistisch: zelfs een uitrol van datacenters in de ruimte binnen twee jaar Ook een Tesla-SpaceX fusie biedt voordelen: Tesla’s energieopslagbusiness sluit aan bij plannen voor ruimte-datacenters.

Consolidatie van middelen

De plannen passen in Musk’s strategie om bedrijven te laten samenwerken. Vorig jaar investeerde Tesla $2 miljard in xAI. SpaceX deed dat ook. In 2024 kocht xAI platform X voor $33 miljard, waarbij xAI zelf op $80 miljard werd gewaardeerd. De nieuwe structuren zouden deze samenwerking formaliseren.