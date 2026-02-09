Apollo en xAI naderen deal van 3,4 miljard voor Nvidia-chips

Apollo Global Management kan ieder moment een lening van 3,4 miljard dollar toekennen aan een investeringsvehikel dat Nvidia-chips koopt om deze aan xAI van Elon Musk te verhuren.

Minder dan een week geleden kondigde Musk aan dat SpaceX xAI overneemt. Die deal wardeert het raket- en satellietbedrijf op 1 biljoen dollar en de AI-startup op 250 miljard dollar. Musk stelt dat het combineren van SpaceX en xAI deels draait om het ontwikkelen van datacenters in de ruimte. Deze zouden ruimtegebaseerde infrastructuur gebruiken om de volgende generatie AI-computing te ondersteunen.

De investering, die mogelijk deze week wordt afgerond, wordt geregeld door Valor Equity Partners, een langdurige investeerder in bedrijven van Musk. Het betreft Apollo’s tweede grote investering in een investeringsvehikel dat chips verhuurt aan xAI, na een vergelijkbare lening van 3,5 miljard dollar in november.

Leasemodel voor snelle schaling

Het leasen van chips en compute-infrastructuur stelt AI-startups als xAI in staat om snel te schalen. Kapitaal dat anders vastzit in kostbare hardware-aankopen blijft beschikbaar voor andere investeringen. Voor xAI is dit cruciaal in de strijd tegen gevestigde spelers OpenAI en Anthropic.

De financiering is gestructureerd als een triple-net lease ter ondersteuning van een van ’s werelds grootste compute-clusters voor AI-modeltraining. Ook Nvidia zelf participeert als ankerinvesteerder in het investeringsvehikel, wat de strategische waarde van de constructie onderstreept.

Big tech-bedrijven investeren dit jaar naar verwachting meer dan 600 miljard dollar in geavanceerde chips en massale datacenters. Die infrastructuur is nodig voor het trainen en uitrollen van AI-systemen. Musk stelde eerder dat de ruimte binnen 30 tot 36 maanden de meest economisch aantrekkelijke locatie voor AI-infrastructuur wordt. De combinatie van SpaceX en xAI moet dit mogelijk maken door satellieten te gebruiken die elk ongeveer 100 kW aan rekenkracht per ton genereren.