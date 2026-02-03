SpaceX neemt xAI officieel over, mikt op datacenters in de ruimte

Update 03/02/2026 – Elon Musk heeft aangekondigd dat SpaceX zijn AI-startup xAI overneemt. Het brengt het ruimtevaart- en satellietbedrijf samen met de maker van de Grok-chatbot. Musk wil de fusie gebruiken om datacenters in de ruimte te realiseren.

“De huidige ontwikkelingen in AI zijn afhankelijk van grote, fysieke datacenters, die enorme hoeveelheden energie en koeling vereisen. De wereldwijde elektriciteitsvraag voor AI kan simpelweg niet worden gedekt met fysieke oplossingen, zelfs niet op korte termijn, zonder gemeenschappen en het milieu te schaden”, schrijft Musk. Volgens Musk zijn er veel satellieten nodig voor het realiseren van datacenters in de ruimte, al specificeert hij de benodigde aantallen en ambities niet precies.

De overname zou SpaceX waarderen op 1 biljoen dollar en xAI op 250 miljard dollar. Het is de vraag wat toezichthouders met het plan doen, mede gezien de overlappende rol van Musk bij SpaceX en xAI.

Origineel – Elon Musk overweegt een fusie tussen meerdere van zijn bedrijven. SpaceX, xAI en Tesla zouden kunnen samengaan in een constructie die rakettechnologie, AI en elektrische voertuigen onder één dak brengt. Gesprekken zijn gaande over minstens twee scenario’s.

In het ene scenario fuseren SpaceX en xAI, waarbij xAI-aandelen worden omgewisseld voor SpaceX-aandelen. Een alternatief plan combineert SpaceX met Tesla. Bloomberg en Reuters melden dat gesprekken nog in een vroeg stadium verkeren.

Op 21 januari richtte Musk twee nieuwe bedrijven op in Nevada: K2 Merger Sub Inc. en K2 Merger Sub 2 LLC. De namen suggereren dat meerdere opties openblijven. Een SpaceX-xAI fusie zou volgens bronnen kunnen plaatsvinden vóór de geplande beursgang van SpaceX later dit jaar.

Waarderingen en strategische voordelen

SpaceX heeft een waardering van 800 miljard dollar en geldt als het waardevolste private bedrijf in de VS. xAI werd in november gewaardeerd op 230 miljard dollar na een financieringsronde van 20 miljard dollar. Een combinatie zou het Starlink-satellietnetwerk, Grok-chatbot en platform X samenvoegen.

Musk streeft naar AI-datacenters in de ruimte aangedreven door zonne-energie. Een SpaceX-xAI combinatie klinkt om die reden als een logische optelsom, ook al hebben we onze twijfels over de haalbaarheid van deze infrastructuur op korte termijn. Musk is in ieder geval optimistisch: zelfs een uitrol van datacenters in de ruimte binnen twee jaar Ook een Tesla-SpaceX fusie biedt voordelen: Tesla’s energieopslagbusiness sluit aan bij plannen voor ruimte-datacenters.

Consolidatie van middelen

De plannen passen in Musk’s strategie om bedrijven te laten samenwerken. Vorig jaar investeerde Tesla $2 miljard in xAI. SpaceX deed dat ook. In 2024 kocht xAI platform X voor $33 miljard, waarbij xAI zelf op $80 miljard werd gewaardeerd. De nieuwe structuren zouden deze samenwerking formaliseren.