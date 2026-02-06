Microsoft waarschuwt voor naderend einde Exchange Web Services

Microsoft rolt vanaf oktober 2026 een gefaseerd plan uit om Exchange Web Services (EWS) in Exchange Online uit te faseren. Beheerders krijgen controle over de overgang, maar moeten wel voor april 2027 migreren naar Microsoft Graph. De service die bijna 20 jaar geleden werd gebouwd, voldoet niet meer aan de eisen van vandaag.

Microsoft kondigde in 2018 al aan dat Exchange Web Services geen functionaliteitsupdates meer zou ontvangen. In 2023 volgde de aankondiging dat EWS in oktober 2026 volledig zou worden uitgeschakeld in Exchange Online. Nu komt het bedrijf met meer details over hoe dat proces precies gaat verlopen.

De uitfasering gebeurt gefaseerd en geeft beheerders controle over het proces. Vanaf oktober 2026 wordt EWS standaard geblokkeerd voor tenants die niet expliciet hebben aangegeven de service nog te willen gebruiken. Een jaar later, op 1 april 2027, verdwijnt EWS definitief uit Exchange Online. Tegen die tijd moeten alle organisaties zijn overgestapt op Microsoft Graph.

Waarom verdwijnt EWS?

EWS werd bijna 20 jaar geleden ontwikkeld en diende de ecosysteem goed, maar sluit niet meer aan bij de huidige eisen op het gebied van security, schaalbaarheid en betrouwbaarheid. Microsoft Graph kan inmiddels de functierijkheid van EWS benaderen voor de overgrote meerderheid van scenario’s.

Microsofts eigen applicaties zijn al grotendeels gemigreerd van EWS of zijn daar bijna mee klaar. Ook veel derde partijen hebben de overstap al gemaakt of zijn daar actief mee bezig. Door EWS te verwijderen kan Microsoft de legacy-infrastructuur verkleinen, het platformgedrag vereenvoudigen en een consistentere, modernere ervaring leveren.

Hoe werkt de uitschakeling?

Microsoft schakelt EWS uit per tenant via de EWSEnabled-property, die drie waarden ondersteunt: True, False en Null (momenteel de standaard). Begin 2026 komt er een nieuwe functie waarmee beheerders een AppID Allow List kunnen definiëren. Wanneer deze is ingeschakeld, hebben alleen apps op die lijst toegang tot EWS.

Per 1 oktober 2026 verandert de EWSEnabled-waarde voor tenants die deze nog op Null hebben staan automatisch naar False. Dat betekent dat EWS voor alle applicaties in die tenant wordt geblokkeerd. Organisaties die EWS nog nodig hebben, krijgen twee opties: EWSEnabled op True zetten en een Allow List bijhouden of EWSEnabled terug naar Null zetten om EWS zonder beperkingen te blijven gebruiken tot de definitieve afschaffing.

Beheerders die vóór eind augustus 2026 proactief een Allow List configureren en EWSEnabled op True zetten, worden uitgesloten van de automatische wijziging op 1 oktober. Microsoft vult de Allow List vooraf in voor klanten die er nog geen hebben gemaakt vóór september 2026, gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik per tenant.

Belangrijke data voor beheerders

De voorbereidingsfase is al begonnen. EWS blijft beschikbaar, maar beheerders kunnen het best nu al actie ondernemen. Ze kunnen gebruiksrapporten bekijken in het Microsoft 365-beheercentrum en eventueel gepubliceerde scripts gebruiken voor meer informatie. Optioneel kunnen ze vóór eind augustus 2026 hun Allow List invullen en EWSEnabled op True zetten.

Vanaf 1 oktober 2026 wordt EWS standaard uitgeschakeld in tenants die niet expliciet hebben gekozen om het ingeschakeld te houden. Beheerders kunnen EWS tijdelijk weer inschakelen als kritieke workflows worden getroffen, maar er treedt dan wel een onderbreking op. Begin april 2027 verdwijnt EWS definitief en kunnen tenantbeheerders de feature niet meer aanpassen.

