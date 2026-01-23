Microsoft Outlook op iOS loopt vast door programmeerfout

Microsoft heeft bevestigd dat een codeerfout ervoor zorgt dat Outlook Mobile crasht of vastloopt wanneer het wordt gestart op iPad-apparaten. Het bedrijf heeft een oplossing uitgebracht, maar het kan tot 24 uur duren voordat deze beschikbaar is voor gebruikers vanwege het beoordelingsproces van Apple. Een tijdelijke oplossing is om de app te starten in de vliegtuigmodus.

De iOS-versie 5.2602.0 van Outlook bevat een codeerfout waardoor de app niet goed functioneert op iPads. Volgens incidentrapport EX1220516 is het probleem het gevolg van een wijziging die bedoeld was om tabbladen te vernieuwen in plaats van opnieuw te starten wanneer feature flags worden bijgewerkt.

“Getroffen gebruikers kunnen Outlook Mobile starten in de vliegtuigmodus en vervolgens wifi en/of mobiele data opnieuw inschakelen om de impact te omzeilen terwijl wij werken aan een oplossing”, aldus Microsoft.

De oplossing is al ontwikkeld en ingediend bij de App Store. Gebruikers meldden echter dat de app na de update volledig onbruikbaar was geworden. Sommigen merkten dat de app na het opnieuw opstarten slechts één keer werkte, waarna hij weer vastliep.

Meerdere Outlook-problemen deze week

Microsoft heeft het incident gemarkeerd in het Microsoft 365-beheercentrum, een tag die doorgaans wordt toegepast bij kritieke serviceproblemen met merkbare gevolgen voor gebruikers. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt hoeveel gebruikers hierdoor zijn getroffen.

Deze week heeft Microsoft ook een tijdelijke oplossing gedeeld voor gebruikers die last hebben van het vastlopen van Outlook na het installeren van de securityupdates van januari 2026 op Windows 11, Windows 10 en meerdere Windows Server-platforms.

In het weekend heeft het bedrijf noodupdates voor Windows 10, Windows 11 en Windows Server uitgebracht. Dit om problemen met de aanmeldingsprompt op te lossen die van invloed waren op apps voor externe verbindingen en die ervoor zorgden dat apparaten met Secure Launch niet konden worden uitgeschakeld of in de slaapstand konden worden gezet.

