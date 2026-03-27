Lucid introduceert Process Agent en versterkt AI-integraties

Lucid Software heeft nieuwe AI-functionaliteit aangekondigd die teams moet helpen sneller diagrammen en documentatie te maken. De vernieuwingen richten zich op samenwerking, contextdeling en het beter benutten van AI binnen organisaties.

De update draait om drie onderdelen: een uitgebreid Model Context Protocol (MCP) server, verbeteringen in Lucid AI en de introductie van een zogeheten Process Agent. Daarmee wil het bedrijf inspelen op een groeiend probleem binnen organisaties, namelijk het gebrek aan goed vastgelegde kennis en processen.

Uit eigen onderzoek van Lucid blijkt dat slechts 16 procent van de kenniswerkers hun workflows als zeer goed gedocumenteerd beschouwt. Dat gebrek aan structuur belemmert niet alleen samenwerking, maar ook de inzet van AI. Grote taalmodellen kunnen immers alleen werken met informatie die beschikbaar en gestructureerd is. Volgens Lucid verschuift het concurrentievoordeel daarmee naar organisaties die hun interne context wel op orde hebben.

MCP-server vormt basis voor AI-integraties

De MCP-server, die eind 2025 werd geïntroduceerd, speelt hierin een centrale rol. Deze maakt het mogelijk om data uit verschillende systemen direct beschikbaar te maken binnen AI-omgevingen. De nieuwste versie kan onder meer automatisch diagrammen genereren op basis van tekstuele beschrijvingen en documenten aanpassen via AI-commando’s. Integraties met tools zoals ChatGPT, Microsoft Copilot en GitHub Copilot moeten ervoor zorgen dat gebruikers binnen hun bestaande werkomgeving blijven.

Ook Lucid AI zelf krijgt uitbreidingen. Gebruikers kunnen nu bijvoorbeeld via spraak input geven om diagrammen te laten genereren. Daarnaast wordt het eenvoudiger om complexe visualisaties automatisch te structureren en op te schonen, zodat teams sneller van ruwe ideeën naar bruikbare documentatie gaan.

De meest opvallende toevoeging is de Process Agent. Deze AI-agent werkt niet alleen op basis van instructies, maar stelt zelf vragen om processen beter te begrijpen voordat er iets wordt uitgewerkt. Daarmee moet de gegenereerde documentatie beter aansluiten op de praktijk en voldoen aan interne eisen, zoals compliance en goedkeuringsflows.

Volgens Lucid moet deze aanpak leiden tot een zogeheten system of action, waarin losse informatie uit verschillende bronnen samenkomt in een gedeelde visuele context. Daarmee positioneert het bedrijf zich nadrukkelijk in de ontwikkeling richting AI-gedreven samenwerking, waarbij niet alleen content wordt gegenereerd, maar ook processen en besluitvorming worden ondersteund.