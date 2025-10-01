Lucid Software breidt AI-tools uit voor bedrijfsprocessen

Lucid Software introduceert nieuwe AI-functies, uitgebreide accelerators en diepere integraties om bedrijven te helpen transformaties te versnellen. Het bedrijf helpt organisaties de kloof te overbruggen tussen AI-ambities en praktische uitvoering.

Lucid Software, bekend van visuele samenwerkingstools, breidt zijn platform uit met AI-functionaliteit die teams in staat stelt diagrammen te genereren, ideeën te organiseren en complexe boards samen te vatten. Gebruikers kunnen nu rechtstreeks op het canvas met AI werken, alsof ze samenwerken met een extra teamgenoot.

“AI heeft de potentie om organisaties te transformeren op een schaal die we al decennialang niet hebben gezien”, stelt CEO Dave Grow. “Maar de meeste organisaties zijn helemaal niet klaar om AI te implementeren vanwege gefragmenteerde processen en verouderde infrastructuur.”

De aangekondigde MCP Server zal het platform veilig verbinden met large language models zoals Claude, Gemini en ChatGPT. Dit moet krachtige workflows mogelijk maken, waaronder het doorzoeken van Lucid-documenten via natuurlijke taal of samenwerking met externe AI-agents.

Procesoptimalisatie met accelerators

Lucid heeft daarnaast drie accelerators verder ontwikkeld die organisaties moeten helpen bij het documenteren van workflows en het beheren van technische omgevingen. De Process Accelerator centraliseert procesdocumentatie in doorzoekbare repositories met flows voor goedkeuring. Nieuwe functionaliteiten omvatten uitgebreide governance en standaardisatieopties.

De Cloud Accelerator genereert actuele diagrammen van AWS, Azure en Google Cloud. Teams kunnen nu gebruikmaken van blueprints en het delen van databronnen, met API’s voor verdere automatisering in ontwikkeling.

Tot slot is er de Agility Accelerator, voor ondersteuning van agile planning en uitvoering. Recente verbeteringen behelzen capaciteitsplanning en scenarioplanning, met parent shapes en AI-gedreven inzichten voor de toekomst.

Verbeterde samenwerkingssuite

Lucid heeft de core Visual Collaboration Suite uitgebreid met assisted layout-functies die complexe diagrammen automatisch organiseren. Nieuwe feedbackmogelijkheden maken het mogelijk notities aan specifieke diagramonderdelen toe te voegen. Enhanced functionaliteiten voor inklapbare diagrammen verbeteren het verfijnen en delen van werk.

Sinds de overname eerder dit jaar is airfocus een belangrijk onderdeel van het Lucid-ecosysteem geworden. Product leaders kunnen brainstormsessies omzetten in uitvoerbare roadmaps. Recente updates maken effectievere prioritering mogelijk met insight scoring en duidelijkere weergaven via verbeterde groepering.

Strategie voor intelligente werktoepassingen

De aankondigingen weerspiegelen Lucid’s investering in een intelligent werkacceleratieplatform waar menselijke creativiteit en AI-uitvoering samenkomen. Het bedrijf positioneert zich als brug tussen AI-belofte en praktische adoptie.

Voor organisaties die worstelen met legacy-systemen en gefragmenteerde processen, biedt Lucid een gestructureerde aanpak. Door documentatie te vereenvoudigen, strategie af te stemmen en uitvoering mogelijk te maken, kunnen bedrijven de barrières wegnemen die AI-adoptie vertragen.

De focus ligt op meetbare bedrijfsresultaten in plaats van technologie om de technologie. Met de nieuwe functies kunnen teams sneller beslissingen nemen en effectiever samenwerken aan transformatie-initiatieven.