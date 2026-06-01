SoftBank investeert tot 75 miljard euro in Franse AI-datacenters

SoftBank Group wil de komende jaren fors investeren in AI-infrastructuur in Frankrijk. Het Japanse technologieconcern kondigde aan maximaal 75 miljard euro te willen besteden aan de bouw van 5 gigawatt aan AI-datacentercapaciteit. Daarmee behoort het project tot de grootste Europese investeringen in AI-infrastructuur tot nu toe.

De eerste fase omvat een investering van 45 miljard euro voor de ontwikkeling van 3,1 gigawatt aan capaciteit in de regio Hauts-de-France in Noord-Frankrijk. De aankondiging werd gedaan tijdens de Choose France-top, een jaarlijks evenement waarmee de Franse regering buitenlandse investeringen probeert aan te trekken.

SoftBank, dat zowel investeerder is in als afnemer van technologie van OpenAI, noemt het project zijn grootste investering in AI-infrastructuur in Europa tot nu toe. De plannen passen binnen een bredere strategie van het concern om wereldwijd capaciteit veilig te stellen voor de snel groeiende vraag naar AI-rekenkracht.

SoftBank wil de eerste 3,1 gigawatt aan capaciteit uiterlijk in 2031 realiseren. Daarvoor zijn locaties aangewezen in Loon-Plage bij Duinkerke, Bosquel en Bouchain. Daarnaast onderzoekt het bedrijf verdere uitbreidingen op andere plaatsen in Frankrijk.

Volgens SoftBank moet de infrastructuur voorzien in de groeiende vraag naar rekenkracht voor AI-toepassingen. De faciliteiten zijn bedoeld voor gebruik door AI-bedrijven, cloudproviders, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en overheidsorganisaties.

Met 5 gigawatt aan geplande capaciteit behoort het project tot de grootste AI-datacenterinitiatieven die momenteel in Europa worden aangekondigd. Ter vergelijking: veel bestaande hyperscale-datacentercampussen beschikken over enkele honderden megawatt aan aansluitvermogen.

Frankrijk zet in op AI en digitale soevereiniteit

De investering past binnen de bredere Franse strategie om een belangrijk Europees centrum voor AI-ontwikkeling en digitale infrastructuur te worden. President Emmanuel Macron presenteerde eerder al plannen om de positie van Frankrijk binnen de Europese AI-sector te versterken.

EDF, het Franse staatsenergiebedrijf, is betrokken bij het project in Bouchain. Volgens EDF laat het initiatief zien dat voormalige industriële locaties kunnen worden ingezet voor nieuwe digitale infrastructuur, ondersteund door een elektriciteitsvoorziening met een relatief lage CO₂-uitstoot.

Naast de bouw van datacenters kondigde SoftBank een samenwerking aan met Schneider Electric. In de haven van Duinkerke willen beide bedrijven een productiecluster opzetten voor componenten die nodig zijn voor datacenterinfrastructuur.

Het cluster krijgt twee productiefaciliteiten. SoftBank gaat er behuizingen voor datacenterinstallaties produceren, terwijl Schneider Electric zich richt op de assemblage van stroommodules. De bedrijven willen daarmee een deel van de toeleveringsketen voor datacenters dichter bij de Europese markt organiseren.

De plannen sluiten aan bij bredere ontwikkelingen in de sector. Door de sterke groei van AI neemt de vraag naar gespecialiseerde datacentercomponenten snel toe, waardoor zowel Europese als Amerikaanse leveranciers investeren in extra productiecapaciteit. SoftBank verwacht dat het project duizenden banen zal opleveren in onder meer engineering, energievoorziening, robotica, productie en beheer van datacenters.

Daarnaast wil het concern samenwerken met universiteiten, technische hogescholen en onderzoeksinstellingen in de betrokken regio’s. Die samenwerking moet bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor grootschalige AI-infrastructuur.