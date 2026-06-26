OpenAI stelt GPT-5.6 en beursgang uit: waarom?

Daar waar een race tussen OpenAI en Anthropic naar de beurs aanstaande leek, stelt de ChatGPT-maker deze beoogde beursgang uit. Daarnaast heeft de Amerikaanse regering OpenAI gevraagd om de release van GPT-5.6 sterk te beperken, met als gevolg dat dit model pas later breed beschikbaar zal zijn.

OpenAI wil pas in 2027 naar de beurs, zo meldt The New York Times op basis van drie betrokkenen bij de interne besluitvorming. Het AI-bedrijf heeft eerder vertrouwelijk een beursnotering in de VS aangevraagd en mikt daarbij op een waardering van een biljoen dollar. CFO Sarah Friar zou medewerkers al hebben laten weten dat 2027 het streefjaar is. De adviseurs van OpenAI legden het management twee opties voor: uitstellen tot 2027 met behoud van de biljoenwaarde, of nu al naar de beurs gaan tegen een lagere waardering. CEO Sam Altman maakte duidelijk dat dit laatste geen optie is. Elke aanpassing aan de biljoenwaarde is voor hem een “non-starter”.

VS zet rem op toegang GPT-5.6

Los van de beursdiscussie speelt er nog iets bij OpenAI. De Amerikaanse regering vroeg het bedrijf om de lancering van zijn nieuwste model, GPT-5.6, gefaseerd uit te rollen vanwege veiligheidsoverwegingen. Dat verzoek komt van het Office of the National Cyber Director en het Office of Science and Technology Policy, zo meldde The Information.

Altman informeerde medewerkers dat GPT-5.6 vooralsnog alleen in een beperkte preview beschikbaar is voor geselecteerde partners. De overheid geeft daarin per klant toestemming tot toegang, aldus Altman. Het model wordt dus niet breed beschikbaar gesteld zolang die goedkeuringen lopen.

Zo lijkt het alsof we sinds de blokkade van Claude Fable 5 door de Amerikaanse overheid in een nieuw paradigma zijn beland. Vanaf nu moeten we verwachten dat de VS omwille van securitygevaren AI-toegang tot een machtsmiddel maakt. Een gevaarlijk spelletje, aangezien het recent uitgebrachte open-weight model GLM-5.2 van het Chinese Z.ai al aardig de prestaties van GPT-5.5 en Claude Opus 4.8 benadert. Net wanneer de beste AI ter wereld wordt afgeschermd, kan die AI weleens worden overtroffen door een downloadbaar alternatief.

De reacties zijn er al. Het Chinese securitybedrijf Qihoo 360 concludeerde al dat het Mythos-model van Anthropic feitelijk een “cyber-nucleair wapen” is. Net als gold voor de wapenwedloop in de Koude Oorlog is enige vorm van Mutually Assured Destruction vereist, blijkbaar. Een AI-bug finder van Qihoo 360 zou Mythos al hebben overtroffen op dat vlak.

IPO-aanvraag al vertrouwelijk ingediend

Om terug te komen op OpenAI: dat bedrijf zal de tumult rondom AI-modellen niet al te positief hebben ontvangen. De beursplannen zijn namelijk al langer in voorbereiding en lijken nu vlak voor de beoogde finishlijn in het water te zijn gelopen. Een precieze datum voor de beursgang was overigens nog niet vastgesteld.

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