OpenAI en Broadcom onthullen Jalapeño AI-inferentiechip

OpenAI en Broadcom hebben vandaag de eerste eigen AI-chip van OpenAI onthuld. De chip, met de naam Jalapeño, is een zogenaamde Intelligence Processor. Oftewel een accelerator die vanaf scratch is ontworpen voor LLM-inferentie. De introductie markeert de eerste stap in een meerjarig hardwareplatform waarmee de AI-gigant de directe aanval opent op de gevestigde orde.

OpenAI baseerde de architectuur op inzichten uit de dagelijkse werking van ChatGPT, Codex en de API. Eerste testresultaten laten zien dat de chip significant meer prestaties per watt levert dan de huidige state-of-the-art, al volgt een gedetailleerd technisch rapport pas in de komende maanden. Volgens Broadcom-CEO Hock Tan is de chip in de praktijk ‘even goed’ als de Blackwell-gpu’s van Nvidia en de TPU-datacentertools van Google. Concrete prestatiecijfers zijn echter nog niet gedeeld.

Specialist versus generalist

Hoewel Tan de vergelijking aandurft met Nvidia’s Blackwell-architectuur, moet die claim wel met de nodige nuance worden bekeken. De Blackwell-gpu’s danken hun dominantie aan hun brede inzetbaarheid en het diepgewortelde CUDA-softwareplatform. Daardoor zijn ze voor zowel training als inferentie de gouden standaard.

Jalapeño biedt daarentegen pure prestatiewinst voor specialistisch gebruik, maar dat betekent ook dat OpenAI zich committeert aan een specifiek type workload. De chip is extreem efficiënt voor de huidige generatie modellen, maar biedt minder flexibiliteit mocht de onderliggende AI-architectuur in de toekomst radicaal veranderen.

“Jalapeño maakt deel uit van onze langetermijnstrategie voor de volledige infrastructuurstack. Daarmee willen we rekenkracht breder beschikbaar maken, wat leidt tot snellere, betrouwbaardere en betaaldere AI voor zowel consumenten als bedrijven”, aldus Greg Brockman, president en mede-oprichter van OpenAI.

De drie-eenheid met Broadcom en Celestica

Het partnerschap met Broadcom en Celestica legt de blauwdruk bloot van OpenAI’s hardware-ambities. In plaats van miljarden te investeren in eigen chipfabrieken, kiest het bedrijf voor de beproefde ‘hyperscaler-route’. Dat is een strategie die Google ook hanteert voor de ontwikkeling van zijn TPU-chips.

Binnen deze drie-eenheid is de hardware ontwikkeld in samenwerking met Broadcom, die de cruciale IP voor de interconnects en de Tomahawk-netwerksilicon levert om duizenden chips efficiënt met elkaar te laten communiceren. De architectuur minimaliseert dataoverdracht en brengt rekenkracht, geheugen en netwerkcapaciteit zo strak op elkaar over dat de bezettingsgraad de theoretische piekcapaciteit van de hardware raakt. Productiepartner Celestica treedt vervolgens op als de ODM die de chips integreert in klantspecifieke serverracks, klaar voor directe uitrol in de datacenters van Microsoft Azure.

Negen maanden van ontwerp tot productie

Volgens OpenAI heeft het slechts negen maanden geduurd van het eerste ontwerp tot een productie-klare chip. Daarmee is het de snelste ASIC-ontwikkelcyclus ooit behaald in high-performance halfgeleiders. Dat tempo was mogelijk door nauwe samenwerking tussen de ingenieursteams, aangevuld met de inzet van OpenAI’s eigen AI-modellen bij het ontwerp- en optimalisatieproces.

Dezelfde modellen die dagelijks beschikbaar zijn voor gebruikers, hebben dus meegeholpen bij het bouwen van de infrastructuur voor de volgende generatie. Engineering samples van de Jalapeño-chip draaien in het lab al zware ML-workloads op de geplande productiesnelheid en het bijbehorende vermogensverbruik, waaronder GPT-5.3-Codex-Spark.

Inzet op gigawattschaal en beursplannen

Hock Tan heeft bevestigd dat de samenwerking verder gaat dan één enkele chip: “Dit is nog maar het startschot van een meerjarige tech-roadmap. Dankzij de directe co-ontwikkeling van onze toonaangevende chips met OpenAI, kunnen we vanaf 2026, samen met Microsoft en andere partners, datacenters op gigawattschaal gaan uitrollen.”

Met de lancering van eigen hardware zet OpenAI een cruciale stap in zijn full-stack strategie. De AI-pionier bouwt allang niet meer alleen slimme softwaremodellen, maar neemt nu ook de onderliggende chipinfrastructuur in eigen hand. Door die verschuiving verkleint het bedrijf de afhankelijkheid van chipgiganten zoals Nvidia. Tevens ontpopt het zich definitief tot een tech-conglomeraat van wereldformaat.

Die hernieuwde status is ook zichtbaar op financieel vlak. Begin juni diende het bedrijf al een vertrouwelijk S-1-document in bij de SEC. Deze strategische hardware-stap vormt daarmee het perfecte fundament voor een aanstaande beursgang. Hierdoor stijgt de verwachte marktwaarde van OpenAI mogelijk naar een astronomische 1 biljoen dollar.