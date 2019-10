SAP maakt HANA Cloud en Data Warehouse Cloud spoedig beschikbaar

SAP laat aan Techzine weten de nieuwe diensten HANA Cloud en Data Warehouse Cloud dit kwartaal beschikbaar te maken. De twee diensten kunnen standalone afgenomen worden, maar zijn ook beschikbaar als extensies voor on premise omgevingen.

De HANA Cloud is een database-as-a-service (DBaaS) oplossing die bovenop de HANA-database gebouwd is. De nieuwe oplossing komt echter met diverse verbeteringen ten opzichte van HANA. HANA staat met name bekend als een in-memory database, maar HANA Cloud ondersteunt ook disk-gebaseerde tables. Dit kan via de Native Storage Extension (NSE) technologie van HANA.

Ook is er ondersteuning voor opslag in de HANA data lake, op basis van de Sybase IQ columnar database. Verder kan HANA Cloud verbinding maken met externe data in het Hadoop Distributed File System en bijvoorbeeld Amazon S3.

Data Warehouse Cloud

Naast HANA Cloud zal ook Data Warehouse Cloud dit jaar nog beschikbaar worden. Deze oplossing werd in mei dit jaar al aangekondigd. Data Warehouse Cloud is een data warehouse-as-a-service (DWaaS), op basis van HANA.

De DWaaS-oplossing is volledig beheerd en wordt elastisch provisioned en geprijsd. Data Warehouse Cloud is verbonden met de HANA Cloud en de SAP Analytics Cloud. Analytics Cloud kan verbinding maken met de data warehouse, wat de DWaaS-oplossing een all-in oplossing moet maken voor databases, data lakes, data warehouse en analytics.

SAP verzamelt bovendien enterprise software-expertise om analytische, semantische modellen te bieden voor diverse zakelijke domeinen.

Self service met Spaces

Data Warehouse Cloud bevat verder een self service-component genaamd Spaces. Spaces zijn sandboxed data marts die werknemers kunnen voorzien van governed interne databronnen, evenals externe data als social media-content.

Spaces zijn gebaseerd op een vooraf aangewezen quota van cores en geheugen en schijfopslag. IT heeft volledige governance over de Spaces. Spaces die tijdelijk niet gebruikt worden kunnen door de IT-afdeling ook in ‘winterslaap’ gezet worden.