SAP en Microsoft bundelen krachten voor snellere stap naar cloud-ERP

SAP en Microsoft slaan de handen ineen met een nieuw gezamenlijk initiatief. Met het SAP Business Suite Acceleration Program on Microsoft Cloud willen de bedrijven het voor organisaties eenvoudiger maken om hun ERP-landschap naar de cloud te brengen.

De samenwerking richt zich op organisaties die hun digitale strategie willen versnellen. Centraal staat de koppeling tussen SAP-oplossingen en Microsoft-technologieën zoals Microsoft 365 Copilot, Azure AI, het SAP Business Technology Platform en Microsoft Teams. Door deze nauwe integratie krijgen bedrijven meer grip op hun data.

Volgens SAP zorgt de inzet van gespecialiseerde partners voor een vlottere adoptie van cloudtechnologie. Deze partners leveren branchegerichte expertise en hands-on ondersteuning, wat bedrijven helpt sneller waarde te halen uit hun investeringen. Daarbij wordt ook kunstmatige intelligentie ingezet om inzichten te genereren en besluitvorming te ondersteunen.

Voor klanten die gebruikmaken van RISE with SAP, biedt het programma ook verbeterde betrouwbaarheid. SAP Cloud ERP Private op Microsoft Azure komt nu met een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,95 procent. Deze mate van zekerheid is volgens de initiatiefnemers essentieel voor bedrijven die hun kernsystemen willen migreren zonder in te boeten op stabiliteit.

SAP benadrukt dat de samenwerking met Microsoft verder wordt versterkt door dit initiatief. Volgens Karl Fahrbach, Chief Partner Officer bij SAP, helpt het partners om efficiënter te werken.

AI als katalysator

Vanuit Microsoft wordt vooral gewezen op de rol van AI als katalysator voor procesvernieuwing. Ralph Haupter, President Global SME & Channel, stelt dat de inzet van AI-agenten binnen het programma bedrijven in staat stelt hun processen radicaal te herzien. Dit zou leiden tot hogere efficiëntie en een snellere digitale transformatie, ongeacht de omvang van de organisatie.

Het SAP Business Suite Acceleration Program is inmiddels gelanceerd in de Verenigde Staten. In de loop van het jaar wordt het programma uitgerold naar Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Voor Amerikaanse klanten zullen geselecteerde SAP Cloud ERP-oplossingen ook beschikbaar worden via de Microsoft Azure Marketplace. Klanten in andere regio’s kunnen terecht bij de gezamenlijke partners van SAP en Microsoft.