IFS promoot open API’s, maakt 15.000 API’s beschikbaar

IFS heeft een aantal applicatie-innovaties aangekondigd die volgens het bedrijf de betekenis van ‘open’ in service management, enterprise resource management (ERP) en enterprise asset management (EAM) herdefiniëren. Het gaat om een nieuwe aanpak die in totaal meer dan 15.000 native API’s beschikbaar maakt voor gebruikers.

IFS is sinds kort lid van het OpenAPI-initiatief (OAI), en het bedrijf wil in die context open applicaties promoten. Door prioriteit te geven aan open applicaties, wil IFS een voorsprong op het gebied van innovatie en klantgerichtheid opbouwen en keert het zich af van lock-in voor klanten.

IFS biedt op OData gebaseerde native RESTful API’s voor de hele suite van ERP-, EAM- en servicemanagementproducten. Dit moet het aansluiten, uitbreiden of integreren in de IFS-kern snel en eenvoudig maken. De API’s zijn ontwikkeld in combinatie met de IFS Aurena gebruikerservaring, die nu beschikbaar is voor alle IFS Applications en voor alle klanten.

Legacy in de achteruitkijkspiegel

“Met deze aanpak geeft IFS zijn klanten 15.000 nieuwe manieren om flexibel te zijn”, aldus Darren Roos, CEO van IFS. “Het spreekt voor zich dat, hoe enthousiast we ook zijn over het bereiken van deze mijlpaal, de drijvende kracht achter onze leveringen onze niet aflatende inzet is om onze klanten keuze en waarde te bieden. Het aanbieden van ‘open’ oplossingen is een kritische factor in het nakomen van deze belofte. De kwaliteit, het tempo, en de prioriteiten bij onze productontwikkeling leidt tot een bedrijf dat legacy-leveranciers (…) overtreft.”

Een van de belangrijkste updates is ondersteuning voor initiatieven voor de naleving van de International Traffic in Arms Regulations (ITAR) in de cloud. Klanten die ITAR-verplichtingen hebben, zoals klanten die actief zijn in of handelen met de Amerikaanse lucht- en ruimtevaart-, defensie- of overheidssector, kunnen IFS-software met vertrouwen implementeren en gebruiken. Dit in een onafhankelijke en gevalideerde omgeving, die fully managed gehost wordt in de Microsoft Azure Government Cloud.