IFS Cloud 22R2 is nu beschikbaar. De update van het cloudplatform biedt een scala aan nieuwe tools, waaronder functies voor kostenmanagement, field service en detachering.

IFS ontwikkelt bedrijfssoftware. De organisatie levert oplossingen voor de meeste zakelijke vraagstukken, waaronder enterprise resource planning (ERP), human capital management (HCM) en enterprise service management (ESM).

In 2021 maakte IFS het aanbod beschikbaar in een cloudplatform. Sindsdien zijn de oplossingen volledig geïntegreerd. Werk je met het ERP-systeem van IFS, dan zijn alle gegevens beschikbaar voor het HCM-systeem — en vice versa. Hetzelfde geldt voor elke andere oplossing in het aanbod.

IFS vernieuwt de oplossingen regelmatig met nieuwe functies. Sinds de introductie van het cloudplatform worden de updates in een gezamenlijke release gelanceerd. De nieuwste versie van IFS Cloud (22R2) is nu beschikbaar. IFS onthulde de release op IFS Unleashed, een recente conferentie.

HR en kostenmanagement

IFS Cloud 22R2 biedt een scala aan nieuwe tools. Naast updates voor afzonderlijke oplossingen ontwikkelde IFS een functie voor iedere organisatie die met het cloudplatform werkt. IFS Cloud 22R2 bevat een nieuw analysemodel voor kostenmanagement. Gebruikers kunnen begrotingen maken voor projecten en bedrijven. Het model voorspelt onverwachtse kosten om risico’s te vermijden.

Daarnaast biedt IFS Cloud 22R2 een nieuwe functie voor de HCM-oplossing. HR-managers kunnen voortaan per land een limiet instellen voor de afwezigheid van medewerkers. Als gevolg hebben internationale organisaties via een enkel dashboard inzicht in de aanwezigheid van medewerkers wereldwijd.

EAM en ESM

Gebruikers van de enterprise asset management (EAM)-oplossing hebben toegang tot een nieuwe detacheerfunctie. Een enkele medewerkers kan voortaan in de administratie van meerdere bedrijven worden geregistreerd. Als gevolg hoeven HR-medewerkers geen personeelsgegevens te verwijderen of kopiëren tijdens de detachering van een medewerker.

Verder bevat IFS Cloud 22R2 een update voor de ESM-oplossing. Dispatchers kunnen technici makkelijker bereiken om planningswijzigingen door te geven. Daarnaast stelt IFS dat planningsproblemen sneller gevonden en opgelost kunnen worden.

