PTC neemt Onshape over voor SaaS-productontwikkelplatform

Onshape heeft met zijn Software-as-a-Service (SaaS) productontwikkelingsplatform de aandacht getrokken van industrieel IoT-bedrijf PTC. PTC neemt de maker van het platform namelijk voor 470 miljoen dollar (421 miljoen euro) over, om dat platform aan zijn eigen portfolio toe te voegen.

Het platform van Onshape combineert computer aided design (CAD) met krachtige data-management- en samenwerkingstools. De SaaS-oplossing maakt het volgens de beide bedrijven mogelijk om sneller te werken en beter samen te werken, zonder dat er een IT-infrastructuur onderhouden moet worden.

PTC stelt dat de acquisitie een “logische volgende stap” is in de algehele omschakeling naar een zakelijk model met terugkerende omzet. De eerste stap in de richting van deze nieuwe strategie was de transitie naar abonnementslicenties. Onshape moet met zijn platform een tweede zijn.

Groeikansen

Jim Heppelmann, president en CEO van PTC, zegt dat het bedrijf nieuwe groeikansen ziet binnen SaaS. Volgens hem verschuift de aandacht van kleine en middelgrote CAD-klanten namelijk naar SaaS-modellen. “We verwachten dat de interesse van grotere klanten mettertijd gaat groeien.”

“De acquisitie van Onshape complementeert onze on-premise zaken met het enige bewezen, schaalbare, pure SaaS-platform uit de industrie”, aldus Heppelmann. PTC verwacht dan ook dat het nieuwe klanten aan kan trekken met het platform.

Onshape – dat sinds zijn ontstaan in 2012 150 miljoen dollar aan financiering en ruim 5.000 klanten wereldwijd wist te vergaren – blijft na de acquisitie een eigen afdeling binnenin PTC. Het huidige management blijft aan boord en rapporteert direct aan CEO Heppelmann. Naar verwachting is de overname in november afgerond.

PTC groeit nu al

PTC maakt nu ook al een groei door, meldt ZDNet. Het bedrijf heeft in het vierde kwartaal van fiscaal 2019 namelijk een winst van 64 dollarcent per aandeel behaald, met een omzet van 335 miljoen dollar (300 miljoen euro). In dezelfde periode een jaar eerder kwam de omzet nog uit op 312 miljoen dollar.

De terugkerende omzet uit software in deze periode kwam uit op 284 miljoen dollar (254 miljoen euro), een stijging van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. In heel fiscaal 2019 kwam deze omzet uit op 1,1 miljard dollar (99 miljoen euro), een stijging van 10 procent ten opzichte van fiscaal 2018.