‘Microsoft kan drukte op Azure in sommige regio’s nauwelijks aan’

Microsoft heeft in zeker één regio in de VS moeite om te voldoen aan de vraag naar virtuele machines in de Azure-cloud.

Microsoft zou zelfs al grenzen stellen aan wat klanten onder bepaalde omstandigheden kunnen doen in de cloudomgeving. Dit leidt volgens Amerikaanse media tot zorgen bij klanten, zo blijkt uit een discussie op Reddit.

Microsoft heeft via Twitter gereageerd op enkele reacties, schrijft ITProPortal. Zo bevestigt de softwaregigant uit Redmond dat bepaalde verzoeken niet kunnen worden gehonoreerd ‘vanwege de grote vraag naar virtuele machines in de regio US East 2 (EUS2)’. Ook stelt het bedrijf dat de beschikbare computercapaciteit uitgebreid zal worden, zonder daarbij een termijn te noemen.

Volgens de Azure-klanten op Reddit is Microsoft in ieder geval niet binnen enkele maanden in staat om de capaciteitsproblemen binnen Azure op te lossen.

Verplaatsen diensten

Microsoft heeft enkele klanten gevraagd om hun diensten over te plaatsen naar de regio US West 2, of om met een kleiner aantal cores te starten. “Dit zet me aan het denken of we überhaupt Azure moeten gebruiken, en dat terwijl we al 5 jaar klant zijn”, schrijft één van de bezoekers van Reddit.