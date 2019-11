AWS komt met nieuw kortingsmodel

Bij Amazon Web Services (AWS) is het mogelijk om infrastructuur vooraf aan te schaffen met korting. Maar het zogeheten ‘reserved instances’-programma kan behoorlijk complex zijn. AWS wil dat programma nu vereenvoudigen met een nieuw kortingsmodel.

Reserved instances is een programma voor bedrijven waarmee infrastructuur-resources gekocht kunnen worden voordat ze daadwerkelijk nodig zijn. Door ze vooraf in bulk te kopen, is het mogelijk om geld te besparen. Maar dat betekent ook dat bedrijven hun uitgaven goed moeten plannen, willen ze zoveel mogelijk besparen. Daardoor kan het programma vrij complex worden.

Een nieuw kortingsmodel met de naam Savings Plans moet dat probleem oplossen, schrijft TechCrunch. Savings Plans is een flexibel kortingsmodel, waarmee je dezelfde kortingen kunt krijgen als met reserved instances. Daar tegenover staat dat er een specifieke hoeveelheid compute-kracht, gemeten in dollars per uur, gebruikt moet worden gedurende één of drie jaar.

Het idee is dat bedrijven niet langer precies hoeven te weten wat ze nodig hebben, maar flexibeler met de resources om kunnen springen. De korting is dan ook toe te passen op verschillende instances.

Verschillende prijsmodellen

AWS heeft twee opties voor Savings Plans. Allereerst is er het Compute Savings Plan, waarmee bedrijven 66 procent kunnen besparen door instances voor de lange termijn aan te schaffen.

Dit model is van toepassing op iedere EC2-instance, ongeacht in welke regio, besturingssysteem of instance-familie deze zit. Dit kan gedurende de looptijd zelfs nog aangepast worden, bijvoorbeeld om een workload van Londen naar Dublin te migreren.

De tweede optie bestaat uit de EC2 Instance Savings Plans, die iets minder flexibel zijn. Dit model is van toepassing op een specifieke instance-familie in een regio, maar komt dan wel weer met de hoogste korting. Die korting is maximaal 72 procent. Het Savings Plan omvat verschillende afmetingen van een instance in een regio. Ook kan er van Windows naar Linux verhuisd worden, zonder van betaalmodel te moeten wisselen.

Reserved instances blijven

AWS benadrukt dat de reserved instances voorlopig wel beschikbaar blijven voor geïnteresseerden. Savings Plans zijn volgens het bedrijf echter veel flexibeler en naar verwachting dan ook interessanter voor veel organisaties.