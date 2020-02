Rechter zet miljardencontract Microsoft met Pentagon in de wacht

Een contract ter waarde van zo’n tien miljard dollar werd vorig jaar toegewezen aan Microsoft, waardoor de techgigant de aangewezen partij was om afdelingen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie naar de cloud te helpen. Dat terwijl concurrent Amazon had verwacht het contract binnen te zullen slepen, aangezien die diensten volgens AWS beduidend beter aansluiten op wat het Department of Defense wilde. De rechter heeft Amazon nu in eerste instantie gelijk gegeven, waardoor het uitrollen van de dienst door Microsoft tijdelijk wordt stopgezet.

Eind vorig jaar ging Amazon al over tot het aanklagen van het ministerie nadat Microsoft het contract had gekregen en wilde daarmee bereiken dat het uitrollen van de werkzaamheden door Microsoft een halt werd toegeroepen: dit om te voorkomen dat het argument ‘ja maar ze zijn nu toch al bezig’ zou worden gebruikt.

Bemoeienis president Trump

Volgens Amazon is het contract onterecht naar Microsoft gegaan aangezien President Donald Trump zich zou hebben bemoeid met welke partij zou worden gekozen. In plaats van te kijken naar de kwaliteit van de dienst, zou persoonlijke voorkeur voor Microsoft (vanwege een mindere relatie met Amazon) de voorkeur hebben gekregen.

Microsoft laat in een reactie weten ‘teleurgesteld’ te zijn in de gang van zaken, net als dat het baalt van de vertraging die het uitrollen van de dienst nu tot gevolg heeft.

“We hebben echter vertrouwen in het Ministerie van Defensie en we geloven erin dat de feiten zullen bewijzen dat de benodigde diensten het beste geleverd kunnen worden door Microsoft.”