Intel overweegt drastische koerswijziging voor manufacturing-tak

Intel CEO Lip-Bu Tan overweegt een drastische koerswijziging voor de foundrytak. De nieuwe strategie zou inhouden dat de chipproducent stopt met het op externe klanten richten van zijn 18A-technologie en in plaats daarvan volop inzet op de nieuwere 14A-aanpak.

In plaats van 18A zou Intel alle aandacht richten op 14A, stelt Reuters op basis van bronnen. Daar verwacht het bedrijf voordelen te hebben ten opzichte van concurrent TSMC. Deze strategie moet grote klanten als Apple en Nvidia aantrekken, die momenteel hun chips door TSMC laten produceren.

De beweging komt voort uit Tans analyse dat 18A moeite heeft nieuwe klanten aan te trekken. Sinds hij in maart het roer overnam, gaf hij al in juni aan dat het productieproces van zijn voorganger Pat Gelsinger minder aantrekkelijk werd voor potentiële afnemers.

Financiële implicaties

De chipproducent heeft vorig jaar een nettoverlies van 18,8 miljard dollar (16 miljard euro) geleden. Dit was het eerste verliesgevende jaar sinds 1986. Om uit deze situatie te komen, onderzoekt Tan meerdere opties. Een daarvan is het stopzetten van marketing voor de 18A-chipmaaktechnologie naar nieuwe externe klanten.

De potentiële shift zou betekenen dat Intel afscheid neemt van miljarden aan investeringen in 18A-ontwikkeling. Er zou een afschrijving van honderden miljoenen of zelfs miljarden dollars nodig zijn. Dit komt omdat de chipmaker al jarenlang zwaar heeft geïnvesteerd in deze technologie.

Bestaande verplichtingen blijven

Intel zal bestaande toezeggingen aan Amazon en Microsoft voor 18A-productie wel nakomen. Deze commitments maken het onrealistisch om te wachten op de ontwikkeling van 14A. Ook blijft het bedrijf deze technologie gebruiken voor zijn eigen interne chips, waaronder de geplande Panther Lake-processors voor laptops die eind 2025 op de markt moeten komen.

Het bestuur van Intel moet de komende maanden een definitieve beslissing nemen over de toekomst van 18A. Een eerste bespreking staat gepland voor deze maand, maar de complexiteit van de situatie kan betekenen dat een definitief besluit pas in het najaar valt.

