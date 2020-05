Microsoft en Workday halen banden nauwer aan

Techgigant Microsoft en ERP-leverancier Workday integreren steeds meer diensten van elkaar, waaronder Workday Adaptive Planning op Azure of andere workday-tools met Microsoft Teams.

De twee bedrijven geven aan dat de focus van de nauwere samenwerking vooral ligt op het integreren van elkaars producten in elkaars omgevingen. De reden hiervoor is dat beide partijen graag meer grote klanten willen aantrekken die hun producten al gebruiken.

Het wordt nu voor klanten van Workday mogelijk de Workday Adaptive Planning-platform in Microsoft Azure te gebruiken. Hiermee zorgt Workday ervoor dat een tweede grote public cloud-omgeving voor zijn klanten beschikbaar is. Eerder had de cloudgebaseerde ERP-leverancier al een samenwerkingsverband voor het Workday Adaptive Planning-platform met AWS.

Integratie van applicaties

Verder worden de applicaties van beide partijen verder met elkaar geïntegreerd. Dit om klanten makkelijker toegang tot deze applicaties te geven, beter te kunnen laten samenwerken en een goede security te garanderen.

Concreet gaat hierbij om integraties tussen de Workday-applicaties met Microsoft Teams en met Microsoft Azure Active Directory. Met Microsoft Teams komt er integratie met de applicaties Workday Financial Management en Workday Human Capital Management (HCM). Hierdoor kunnen eindgebruikers direct vanuit Teams de informatie uit deze applicaties bekijken en bewerken. Daarnaast kunnen zij met de op machine learning gebaseerde chatbot Workday Assistant taken sneller en efficiënter uitvoeren.

De integraties met Microsoft Azure Active Directory maakt het mogelijk om makkelijker en veiliger via single sign-on toegang te krijgen tot de bedrijfsgegevens en applicaties. Op deze manier kunnen klanten van beide leveranciers veilig end-to-end identity lifecycle-settings beheren.

Microsoft gebruikt Workday Adaptive Planning-platform

Naast de integraties tussen de applicaties van beide partijen en de integratie met Azure, gaat Microsoft vanaf nu ook het Workday Adaptive Planning-platform gebruiken voor zijn wereldwijde finance-teams voor planning en budgetteren.

Beschikbaarheid

Workday for Microsoft Teams is nu beschikbaar voor gebruikers van Workday HCM en Financial Management. De integratie van Microsoft Azure Active Directory en Workday Adaptive Planning on Azure komt volgend jaar beschikbaar