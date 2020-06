SAP en Honeywell introduceren vastgoed analytics-platform

SAP en Honeywell komen met een gezamenlijk analytics-platform. Dit platform moet vde vastgoedsector meer inzicht beiden in operationele data en het beheer van gebouwen optimaliseren.

Met de samenwerking breidt SAP zijn aanbod voor diverse markten verder uit en specialiseert het zich verder in de vastgoedsector. Voor Honeywell betekent de samenwerking een uitbreiding van zijn transitie naar een techbedrijf dat alles wil leveren; van quantum computing tot het (industriële) Internet of Things.

Gezamenlijk analytics-platform

Het gezamenlijke analytics-platform dat beide bedrijven nu op de markt brengen, moet alle zakelijke, financiële en operationele data samenbrengen in een enkel dashboard. Vastgoedbedrijven kunnen hiermee hun gebouwen eenvoudiger te beheren. Daarnaast kan de oplossing helpen om de uitgaven aan vastgoed beter in de gaten te houden. Dit is geen overbodige luxe nu veel kantoren niet-effectief worden gebruikt door de huidige coronacrisis, aldus beide partijen.

Het nu uitgebrachte analytics-platform Honeywell Forge Real Estate Operations omvat een overzicht waarin de meetgegevens voor zowel duurzaamheid als het gebruik van gebouwen wordt samengebracht. Concreet is de oplossing een samenvoeging van de bestaande Honeywell Forge- en de SAP Cloud for Real Estate-oplossingen. De operationele gegevens die in de nieuwe oplossing beschikbaar komen, zijn onder andere beveiligingsdiensten en verlichting. De zakelijke en financiële data die binnen het platform beschikbaar komen, zijn onder meer gebruik, leasing en onderhoud.

Dashboard met vele mogelijkheden

Het dashboard toont bijvoorbeeld KPI’s op basis van IT en operationele technologie. Verder is het mogelijk om via het dashboard de jaarlijkse uitgaven aan energie te monitoren en, wanneer nodig, omlaag te brengen. Dit gebeurt onder meer op basis van een verminderde CO2-footprint, efficiënt energiegebruik en onderhoudsuren.

Daarnaast biedt het dashboard een architectuur die de gebouweninformatie van Honeywell samenvoegt met de financiële informatie uit de SAP-omgeving. Ook biedt het dashboard KPI’s op het gebied van menselijk comfort en gebruikservaringen.

Verdere functionaliteit

Wat betreft verdere functionaliteit krijgt het nieuwe analytics-platform de beschikking over autonomous controlemogelijkheden. Hiermee kunnen vastgoedbedrijven onderhoudswerkzaamheden, het comfort binnen de gebouwen en duurzaamheid naar wens aanpassen. Andere functionaliteit, zoals vanuit andere oplossingen en toepassingen, zal in de loop der tijd worden toegevoegd, aldus SAP en Honeywell.