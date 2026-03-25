SAP en ODI werken aan AI-ready data-infrastructuur IDEA

Het Open Data Institute en SAP starten het IDEA-programma, voluit interchange for data and enterprise AI. Het moet organisaties helpen hun data-infrastructuur AI-ready te maken. Via onderzoek, onafhankelijke governance en een brede community willen beide partijen open standaarden ontwikkelen.

Met het initiatief willen de twee partijen een probleem adresseren. Veel bedrijven beschikken over data primair ingericht voor menselijk gebruik: transacties, rapportages en compliance. Die data is niet automatisch geschikt voor AI-toepassingen. AI-systemen die werken met onvoldoende voorbereide data leveren sneller onbetrouwbare uitkomsten op. Ook compliance-problemen liggen op de loer.

Drie pijlers voor AI-ready data

De samenwerking bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste zetten ODI en SAP een onafhankelijk governancemodel op, waarbij ODI voortbouwt op veertien jaar ervaring met publiek-private samenwerkingen. Ten tweede voeren ze onderzoek uit naar hoe CIO’s en CDO’s hun data-infrastructuur AI-ready kunnen maken voor klassieke machine learning, generatieve AI en agentic AI, in combinatie met benaderingen als data mesh, data fabric en data products.

Het derde onderdeel is een brede community van SAP-klanten, partners, beleidsmakers en wetenschappers. Die community moet best practices delen en bijdragen aan open standaarden voor enterprise data. Daarnaast willen ODI en SAP samen met andere partijen een open blueprint ontwikkelen voor enterprise data die aansluit op verschillende systemen en databronnen, buiten de grenzen van één leverancier.

Data als fundament, niet de modellen

Louise Burke, CEO van ODI, stelt: “AI zal de concurrentiekracht van organisaties de komende tien jaar sterk beïnvloeden. Toch zit het verschil niet alleen in de modellen, maar juist in de kwaliteit, governance en zelfstandigheid van de data eronder.”

Ook Irfan Khan, Chief Product Officer Data & Analytics bij SAP, benadrukt het belang van een sterke datafundering: “Nu organisaties AI in 2026 verder opschalen, zit de echte kloof niet in de technologie, maar in vertrouwen in data.”

Tijdens het project richten ODI en SAP een programmaraad op die de onderzoeksprioriteiten bewaakt en richting geeft aan het onderzoek. De samenwerking staat open voor extra betrokkenheid en financiering vanuit de markt en andere sectoren.

