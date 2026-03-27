SAP neemt Reltio over voor AI-klare bedrijfsdata

Reltio specialiseert zich in master data management. De overname moet SAP Business Data Cloud versterken en enterprise data geschikt maken voor AI.

SAP wil met de overname van Reltio een antwoord bieden op een veelgehoord probleem: bedrijfsdata is vaak versnipperd over meerdere systemen en domeinen. Daardoor kan AI niet optimaal functioneren. Reltio’s platform brengt gestructureerde en ongestructureerde data samen in één betrouwbaar “golden record” via AI-gebaseerde entity resolution. Dit identificeert en brengt gerelateerde data records met verschillende formaten samen. Hierdoor wordt data bruikbaar voor zowel SAP- als niet-SAP-omgevingen.

“Reltio past perfect bij SAP”, zegt Muhammad Alam, Product & Engineering. “AI kan zijn volledige potentieel niet bereiken wanneer data gefragmenteerd is over verschillende bedrijfsonderdelen, platforms en domeinen, zonder onderlinge verbinding of context.”

Na afronding van de overname wordt Reltio een kernonderdeel van SAP Business Data Cloud (SAP BDC), het dataplatform dat SAP in februari 2025 lanceerde als fundament voor AI-gedreven besluitvorming.

Eén vertrouwde databron voor AI-agents

De technologie van Reltio’s maakt het voor SAP-assistenten als Joule en Joule Agents mogelijk om op consistente, betrouwbare data te werken. Ondersteuning voor het Model Context Protocol (MCP) maakt real-time multiagent-workflows mogelijk, waarbij een inkoopagent bijvoorbeeld in bijna real-time leveranciersrisico’s kan beoordelen. Reltio biedt daarvoor ook voorgebouwde branchespecifieke “velocity packs” voor sectoren als life sciences, gezondheidszorg en financiële dienstverlening.

Reltio blijft na de overname ook als zelfstandige oplossing beschikbaar. Klanten kunnen het product afzonderlijk afnemen of in combinatie met andere SAP-producten. Reltio-CEO Manish Sood stelt dat de combinatie de mogelijkheid versnelt om Reltio als “system of context” over SAP- en niet-SAP-omgevingen aan te bieden, “met behoud van continuïteit voor onze klanten en ons partner-ecosysteem.”