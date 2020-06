Dropbox stelt HelloSign in als standaard e-signaturedienst

HelloSign wordt de standaard e-signaturedienst van Dropbox. Naast de integratie met HelloSign introduceert Dropbox ook andere nieuwe functies om werk binnen het platform makkelijker te maken.

Gebruikers kunnen door de integratie met HelloSign nu overeenkomsten gemakkelijker verzenden, ondertekenen en opslaan zonder Dropbox te verlaten. De nieuwe functionaliteit wordt uitgerold naar gebruikers van de privé bèta in de komende weken en wordt volgende maand definitief uit. Dropbox nam HelloSign begin 2019 over voor 230 miljoen dollar (205 miljoen euro).

App Center

Naast de integratie met HelloSign, voegt Dropbox ook een nieuwe App Center toe aan zijn diensten voor zakelijke klanten. App Center dient als een hub voor het vinden van tools van Dropbox-partners zoals Zoom, Slack en Google. De nieuwe hub is in eerste instantie alleen nog maar beschikbaar voor enkele bètagebruikers. Als App Center definitief wordt uitgebracht, zal de dienst tools bevatten van meer dan 40 partners.

Dropbox brengt ook nieuwe Dropbox Plus-functies uit, waaronder Dropbox-wachtwoorden. Deze functie stelt klanten in staat wachtwoorden op te slaan en te synchroniseren tussen verschillende apparaten met zero-knowledge versleuteling. Deze functie is in stand gekomen door de overname van Valt, een bedrijf dat gespecialiseerd is in wachtwoordmanagement.

Dropbox Vault

De nieuwe functie Dropbox Vault stelt consumenten in staat om belangrijke documenten veilig op te slaan. Een select aantal gebruikers kan bij deze documenten. Dropbox Vault bevat uitgebreide security waaronder een 6-cijferige pincode.

Dropbox introduceert ook het Dropbox Familieplan voor maximaal zes leden. Ieder familielid heeft zijn eigen account en familieleden kunnen in een gedeelde map bestanden zoals foto’s of documenten delen.