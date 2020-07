Google en Deutsche Bank gaan intensief samenwerken

Google en de grote internationale Duitse bank Deutsche Bank gaan samenwerken. Voor Google is dit een grote kans om nog meer binnen de financiële sector aanwezig én actief te zijn. Deutsche Bank wil de samenwerking vooral gebruiken om zijn digitale transitie verder te versnellen.

De nu aangekondigde samenwerking, op basis van een in februari dit jaar gestart selectieproces door Deutsche Bank, heeft vooral voor de techgigant veel voordelen. Het verbetert hiermee zijn positie als de technologieleverancier binnen de mondiale financiële sector. Niet alleen biedt de deal met Deutsche Bank Google nu de gelegenheid om meer technologie binnen dit marktsegment te leveren, maar ook om -op termijn- zelf financiële diensten te gaan aanbieden.

Binnen de samenwerking zijn beide bedrijven overeengekomen gezamenlijk financiële producten te gaan ontwikkelen op basis van ‘next-generation’ technologie. Denk hierbij aan fintech-oplossingen en -toepassingen. Meer concreet hebben beide partijen het over toepassingen op het gebied van data science, kunstmatige intelligentie en machine learning.

Uitbreiding financiële diensten Google

Voor Google is een stap naar het leveren van financiële diensten altijd belangrijk geweest. De techgigant steekt niet onder stoelen of banken dat betaalrekeningen een ‘schat van informatie’ zijn. Wanneer deze informatie wordt gecombineerd met locatie-, zoek- en betaalgegevens, is het plaatje compleet.

De techgigant is al enige tijd nadrukkelijk bezig met het voorbereiden op mogelijke bancaire diensten. Google Pay is een bekende dienst, maar Google heeft ook al bank- en betaalvergunningen in onder meer Europa. Ook gebruiken andere grote mondiale zakelijke banken, zoals HSBC en Llodys Banking, al de diensten van Google Cloud. In de Verenigde Staten heeft de techgigant verschillende samenwerkingen met onder meer Citigroup en andere kleinere banken.

Versnelde digitale innovatie

Voor Deutsche Bank betekent de samenwerking met Google dat het zijn eigen digitale transitie nu kan versnellen. Vooral omdat het te traag heet gereageerd op de opkomst van fintech, een euvel waar veel banken mee te maken hebben, kan de bank met de clouddiensten van Google de transitie nog grondiger aanpakken. Vooral als het gaat om het vervangen van de bestaande, vaak verkokerde, IT-systemen en -infrastructuur.

Meerdere fases

Concreet zal de samenwerking tussen beide partijen meerdere jaren in beslag gaan nemen en verschillende fases plaatsvinden, zo geven Google en Deutsche Bank aan. Binnen de samenwerking wordt rekening gehouden met de eisen die de diverse toezichthouders stellen op het gebied van wet- en regelgeving en compliance. Met name als het gaat om de regelgeving rondom privacy, dataprotectie voor klantendata en de informatiesystemen van Deutsche Bank.