Oracle en Google Cloud breiden Oracle Database@Google Cloud uit

Oracle en Google Cloud breiden hun samenwerkingsverband voor Oracle Database@Google Cloud verder uit naar meer regio’s. Ook introduceren ze nieuwe diensten voor disaster recovery.

De nieuwe samenwerking maakt het makkelijker om het volledige Oracle-databaseportfolio binnen Google Cloud te gebruiken. Denk daarbij aan Exadata Database Service, Autonomous Database Service, MySQL HeatWave, Zero Data Loss Autonomous Recovery Service, GoldenGate en Data Safe.

Deze samenwerking begon in vier Google Cloud-regio’s, maar is nu uitgebreid met acht nieuwe regio’s. In Europa is Oracle Database@Google Cloud nu ook beschikbaar in Londen en Frankfurt. In deze regio’s zal de datacentercapaciteit de komende maanden bovendien worden verdubbeld.

Meer replicatie

Naast uitbreiding naar meer Google Cloud-regio’s krijgt de gezamenlijke Oracle-Google Cloud-dienst nu ondersteuning voor cross-region disaster recovery, specifiek voor database-replicatie in de Oracle Autonomous Database Serverless-editie.

Deze extra ondersteuning is een grote vooruitgang, stellen beide partijen. Op dit moment is replicatie voor disaster recovery alleen mogelijk binnen de Google Cloud-regio waar de dienst wordt afgenomen. Oracle biedt cross-region replicatie al binnen zijn eigen cloudomgeving OCI.

Met de nu aangekondigde cross-region disaster recovery-ondersteuning kunnen klanten van de gezamenlijke dienst een gerepliceerde standby-database opzetten in een aparte Google Cloud-regio. Hierdoor hebben zij wereldwijd toegang tot hun Oracle-databases via een publiek endpoint en kunnen ze de toegang beperken tot een set goedgekeurde IP-adressen.

Deze nieuwe functionaliteit is vooral geschikt voor gebruikers die Oracle Autonomous Database willen gebruiken in combinatie met Google-diensten die zware workloads vereisen, zoals Google Vertex AI en Google BigQuery.

De cross-regionfunctionaliteit zal later ook worden uitgebreid naar andere Oracle-databaseservices en cloudplatforms.

Oracle Exadata Database Service

Daarnaast introduceren de techgiganten een goedkopere optie voor Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure. Deze eenvoudigere versie van Oracle Exadata voor (multi)cloudomgevingen is vooral geschikt voor klanten met een lagere rekenkrachtbehoefte of die een aparte ontwikkel- en testomgeving nodig hebben.

De nieuwe optie heeft geen RAC’s meer nodig, die oorspronkelijk zorgden voor high availability en schaalbaarheid door meerdere servers gelijktijdig een enkele Oracle-database te laten draaien. Hierdoor zijn er geen RAC-licenties meer vereist voor de single-node clusters.

Uiteindelijk moet deze vereenvoudigde versie van Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure toegankelijker worden voor kleinere klanten en tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.

