Cohesity versterkt samenwerking met Google Cloud voor security

Cohesity en Google Cloud gaan nauwer samenwerken om organisaties te beschermen tegen cyberdreigingen. De nieuwe oplossingen helpen bedrijven bij het vroeger detecteren van dreigingen, effectiever reageren op incidenten en sneller herstellen van data na aanvallen.

Een belangrijke vernieuwing is de integratie van Google Threat Intelligence in Cohesity Data Cloud. Deze dienst wordt ondersteund door honderden mondiale dreigingsexperts die wereldwijd dreigingsactoren volgen. Daarnaast put de dienst uit inzichten van meer dan 1.100 incidentonderzoeken per jaar.

Voor gebruikers betekent dit dat ze sneller nieuwe dreigingen in hun backup-data kunnen detecteren. De bestaande mogelijkheden van Cohesity voor dreigingsdetectie en incidentrespons worden hiermee aanzienlijk verbeterd, wat organisaties helpt bij het identificeren en beperken van potentiële dreigingen.

Gezamenlijke incidentrespons met Mandiant

Een ander onderdeel van de verbeterde samenwerking is de samenwerking voor incidentrespons. Het Cyber Events Response Team van Cohesity en de incident response teams van Google Mandiant kunnen nu samen uitgebreide respons bieden bij incidenten.

Bij een incident kan Mandiant met behulp van Cohesity-data de inperking, het onderzoek en de beperking van een aanval versnellen. Tegelijkertijd beveiligt Cohesity de backup-infrastructuur en helpt het bij het uitvoeren van een betrouwbaar herstel. Door deze gezamenlijke aanpak kunnen klanten bedrijfsdowntime tijdens incidenten minimaliseren.

Data-inzichten verbeteren met AI

Naast sterkere beveiliging krijgen organisaties ook nieuwe tools om hun data beter te benutten. De integratie van Cohesity Data Cloud met Google Agentspace introduceert Cohesity Gaia als AI-agent in Google Agentspace. Hierdoor kunnen data sneller worden geanalyseerd en kunnen er nauwkeurigere antwoorden op vragen worden gegeven.

Via beveiligde data-API’s kunnen klanten zoeken in bedrijfsgegevens, ongeacht waar deze zijn opgeslagen. Dit maakt efficiënter zoeken mogelijk en vermindert kosten, beheerinspanning en risico’s. Door de integratie van Cohesity Gaia met Google Agentspace krijgen klanten toegang tot geavanceerde redeneermogelijkheden, aangedreven door Google Cloud’s Gemini-modellen.

