Box breidt integratie met Google Cloud-diensten uit

Box breidt de samenwerking met Google ui door nieuwe integraties met G Suite en Google Cloud aan te kondigen. Het bedrijf is van plan om machine learning te integreren en data op te slaan in Google Cloud met zijn Box Skills software framework.

Box Skills is een software framework dat gebruikmaakt van machine learning om video, audio, beeld en andere bestanden te analyseren. Box wil ook zijn single sign-on dienst verbeteren met behulp van Google Authenticator. Hierdoor kunnen klanten eenvoudig inloggen op hun privéaccounts, met behulp van eenmalige wachtwoorden zonder dat ze meerdere authenticatiestappen hoeven te doorlopen.

Naadloze interactie

Om de dataverwerking te verbeteren, geeft Box ook toegang tot de Google’s Document AI-dienst als onderdeel van Box Skills. De integratie tussen Box en G Suite heeft ook geleid tot nieuwe functies, waaronder toegangsinstellingen en privacycontrols. Daarnaast zal er een soepelere overdracht zijn van Google Documenten, Slides en Sheets tussen Google Drive en Box. Gebruikers kunnen ook een document in G Suite aan maken en automatisch opslaan in Box.

Innovatie en schaling

Box en Google begonnen in 2016 met de integratie van hun producten door gebruikers in staat te stellen vanuit de Box-interface bestanden te creëren, te bewerken en samen te werken aan G Suite-bestanden, terwijl ze profiteren van de compliance- en securitymogelijkheden van Box. Box is ook geïntegreerd met Gmail, zodat het mogelijk is om bestanden te downloaden en als bijlagen bij te voegen van en naar Box zonder dat gebruikers Gmail hoeven te verlaten.

“Google Cloud is een ongelooflijk belangrijke partner naarmate we innoveren en opschalen om onze klanten wereldwijd een veilige samenwerking te bieden, en we zijn verheugd om de combinatie van Box en G Suite zo intuïtief en naadloos mogelijk te blijven maken voor onze klanten”, aldus Box Chief Executive Aaron Levie.

De nieuwe integraties met G-Suite zullen in het vierde kwartaal beschikbaar worden zonder aanvullende kosten.

