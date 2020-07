Google Cloud introduceert Private Service Connect

Google introduceert nieuwe updates voor de cloudinfrastructuur waaronder een nieuwe manier om toegang te krijgen tot Google Cloud met Private Service Connect.

Veel klanten willen niet dat het dataverkeer via het open internet verloopt vanwege netwerkbeveiliging of bedrijfsbeleid. Private Service Connect zorgt ervoor dat het dataverkeer exclusief via het netwerk van Google loopt. Hierdoor wordt de onderliggende infrastructuur niet blootgelegd.

Private Service Connect creëert endpoints in het virtuele netwerk waardoor bijvoorbeeld SaaS-oplossingen met elkaar kunnen communiceren via Google’s private netwerk. Klanten kunnen hierdoor diensten gebruiken binnen hun virtuele netwerk zonder de noodzaak voor proxy’s.

SaaS-providers kunnen hiermee hun diensten sneller leveren en het beheer van de cloudarchitectuur wordt hiermee ook vereenvoudigd. Bedrijven zijn nu in staat om het securitybeleid af te dwingen bij verbindingen tussen on-premise en clouddiensten, zodat zij cloudmigraties kunnen versnellen.

Service Directory

Volgens Brad Calder, Google Cloud’s vice president of engineering, kan Private Service Connect gekoppeld worden met de Service Directory van Google. Deze dienst is afgelopen maart geïntroduceerd om klanten te voorzien van een duidelijk overzicht van alle gebruikte diensten. Gebruikers kunnen de twee diensten van Google combineren om op een veilige manier verbinding maken met deze diensten en deze op schaal te beheren.

Network Intelligence Center

Google kondigt ook updates aan voor het Network Intelligence Center, met dit centrale platform kunnen klanten hun netwerken monitoren en optimaliseren. De eerste toevoeging is een Performance Dashboard die klanten een real-time overzicht biedt van packet loss en latency per project. Het platform beschikt nu ook over een bètaversie van Firewall Insights voor netwerksecurityteams.

Google Cloud CDN ondersteunt nu ook inhoud van on-premise datacenters en public clouds, in aanvulling op Google Cloud.