Apple, Google en Dropbox worden onderzocht in Italië

De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM onderzoekt of Apple, Google en Dropbox eindgebruikers goed informeren in hun gebruikersvoorwaarden en servicecontracten. Vooral Dropbox ligt onder vuur.

De AGCM richt zich met het onderzoek op de voorwaarden rondom de file storagediensten Apple iCloud, Google Drive en het Dropbox-platform. Concreet onderzoekt de autoriteit of de drie techbedrijven hun eindgebruikers slechte contractuele voorwaarden hebben gegeven toen zij zich voor deze diensten aanmeldden.

Gebruik persoonlijke informatie en contractvoorwaarden

Het onderzoek bekijkt of Apple, Google en Dropbox hun eindgebruikers niet genoeg hebben voorgelicht over hoe persoonlijke informatie wordt verzameld en voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Heel specifiek onderzoekt de mededingingsautoriteit of de manier waarop de techbedrijven deze persoonlijke informatie hebben vastgelegd wel helemaal legaal is.

Daarnaast worden ook de contractvoorwaarden voor deze diensten van Apple, Google en Dropbox aan een streng onderzoek onderworpen. De AGCM wil vooral een aantal clausules in deze contracten onderzoeken die de techbedrijven tegen aansprakelijkheid beschermen als documenten van eindgebruikers verloren raken. Daarnaast worden ook clausules bekeken die de techbedrijven in staat stellen de toegang tot accounts op de file storageplatforms te blokkeren of te schorsen.

Dropbox vooral onder vuur

Vooral Dropbox ligt onder de loep van de AGCM. De toezichthouder gaat evalueren of de gebruiksvoorwaarden van Dropbox eindgebruikers niet in staat stellen om buiten de rechter om juridische geschillen op te lossen. Verder wordt onderzocht of Dropbox wel zijn eindgebruikers goed heeft geïnformeerd welke stappen zij moeten nemen om een contact met het bedrijf te beëindigen.

Strenge sancties

De AGCM heeft strenge sancties wanneer bedrijven niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Zij kunnen een flinke boete tegemoet zien -zoals Facebook in 2018 overkwam- of zij moeten verplicht hun contractvoorwaarden aanpassen.