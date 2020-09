Adobe maakt Experience Cloud-apps bouwen eenvoudiger

Adobe komt met nieuwe tools om het ontwikkelen van applicaties voor de Experience Cloud gemakkelijker te maken.

Met de nieuwe tools wil Adobe een completer framework bieden, laat het softwarebedrijf aan TechCrunch weten. Op die manier moet het eenvoudiger worden om applicaties te ontwikkelen en te ze te verbinden met de juiste databronnen.

Zo is Project Firefly een initiatief dat meer automatisering naar ontwikkelwerk brengt. Dit framework biedt bijvoorbeeld templates met daarin al de nodige UI-componenten verwerkt. Adobe hoopt dat Project Firefly gebruikt wordt voor het op maat maken van Experience Cloud-implementaties. Dat is volgens Adobe nodig om je als bedrijf te onderscheiden met onder andere de website-ervaring en andere customer touch points.

Tegelijkertijd wordt React Spectrum aangekondigd. Dit is een open source set aan libraries en tools waarmee de Adobe developer community toegankelijkere applicaties en website kunnen bouwen. “Het komt met alle toegankelijkheidsfeatures die vaak vergeten worden wanneer je snel naar de markt gaat, dus is het goed om zeker te weten dat je erg inclusief bent met je design”, stelt Adobe tegenover TechCrunch.

Tot slot komt Adobe met nieuwe web en mobiele software development kits (SDK’s). Deze vereenvoudigen het verbinden van Experience Cloud-databronnen bij het bouwen van applicaties.

Project Firefly is per direct beschikbaar als developer preview. Ook zijn meerdere React Spectrum-componenten en nieuwe SDK’s per direct beschikbaar. De komende maanden zullen nieuwe features en componenten uitgebracht worden.