Snowflake maakt bouwen AI-apps en agents eenvoudiger

Snowflake lanceert een reeks nieuwe functies die het voor bedrijven makkelijker maken om AI-apps te bouwen en uit te rollen. Het databedrijf introduceert Agentic Products op de Snowflake Marketplace en verbetert de mogelijkheden voor samenwerking met externe databronnen. Het doel is om commerciële en technische barrières weg te nemen bij het inzetten van AI.

Bedrijven staan voor de uitdaging om AI-experimenten om te zetten in echte business waarde. Snowflake wil die overgang versnellen door het makkelijker te maken om data te delen, te vinden en te gebruiken voor AI-applicaties. De nieuwe functies richten zich vooral op het verbinden van interne en externe databronnen voor agentic AI-systemen.

AI-agents direct vanuit de marketplace

De Snowflake Marketplace krijgt ondersteuning voor Agentic Products. Dit zijn applicaties die gebruikmaken van agentic AI en direct kunnen worden geïmplementeerd op het platform. Data engineers en data scientists hoeven zo hun data niet meer te kopiëren of te verplaatsen om van agentic AI te profiteren.

Providers kunnen Agentic Products ontwikkelen met vooraf getrainde machine learning-modellen of fine-tuned LLM’s die integreren met Snowflake Intelligence. Deze producten draaien in de eigen Snowflake-omgeving van de klant, wat de security ten goede komt. Teams kunnen hierdoor sneller third-party agentic ervaringen in hun applicaties integreren.

Bij eerdere Cortex-updates zette Snowflake al in op het verlagen van de drempel voor AI-ontwikkeling. Met de nieuwe marketplace-functies gaat het bedrijf een stap verder in het democratiseren van AI-technologie.

Externe data zonder gedoe

Cortex Knowledge Extensions maken het mogelijk om direct data van externe partners zoals The Associated Press, USA TODAY Network en Stack Overflow te gebruiken in AI-assistenten. De technologie respecteert intellectueel eigendom en commerciële voorwaarden, terwijl het zorgt voor juiste toeschrijving.

Daarnaast kunnen organisaties Semantic Models delen via de marketplace. Dit elimineert de tijd en moeite die normaal nodig is voor het creëren van semantische modellen voor gedeelde data. Doordat providers al semantic modellen voor hun datasets hebben gemaakt, kunnen teams direct ‘praten’ met data van leveranciers als CARTO, Cotality en CB Insights.

Deze stappen maken het eenvoudiger om AI-assistenten en agentic systemen te voorzien van externe gestructureerde of ongestructureerde data. Informatie die normaal achter paywalls zou zitten, worden nu toegankelijker voor AI-applicaties.

Flexibelere aankoop- en betaalmodellen

Het Marketplace Capacity Drawdown Program wordt uitgebreid. Klanten kunnen hun Snowflake-credits nu gebruiken voor het kopen van oplossingen van geïntegreerde AI Data Cloud-partners dbt, Immuta en Monte Carlo. Dit voorkomt extra budgetgoedkeuringen en versnelt implementatie.

Met Offers on Snowflake Marketplace kunnen klanten bovendien aangepaste voorwaarden en prijzen onderhandelen voor partnerproducten. Dit geeft meer partners de mogelijkheid om hun oplossingen op de marketplace aan te bieden, terwijl het gemak van gebruik en snelheid bij het sluiten van deals verbetert.

Snowflake Native App-providers krijgen meer opties in monetization-modellen. Het commitment + usage-model vereenvoudigt prijsonderhandelingen door directe afstemming op het prijsmodel van Snowflake.

Betere beveiliging en app-beheer

De updates aan het Snowflake Native App Framework richten zich op verbeterde beveiliging en interoperabiliteit. Providers kunnen nu gelijktijdig meerdere versies van een app implementeren, wat naadloze rollouts en A/B-testing mogelijk maakt.

Nieuwe functies zoals custom metric-uitgifte vanuit app-code en session debug-modus bieden meer observability en vereenvoudigen troubleshooting. Het permissioning-systeem krijgt ook een upgrade, met geautomatiseerde privilege grants en role-based access controls.

De metrics-tab in Snowflake Trail toont CPU/GPU- en geheugengebruik van apps, samen met de belangrijke app-events service fails en restarts. Dit maakt het eenvoudiger om prestatieproblemen te traceren en op te lossen.

Privacy-bewuste samenwerking

Snowflake Data Clean Rooms krijgen nieuwe functionaliteiten voor advertentiemeting. De technologie integreert media publishers, adverteerders en meetpartners in een neutrale omgeving waar ze veilig data kunnen delen en aangepaste metingen kunnen uitvoeren.

Deze aanpak elimineert de noodzaak voor rigide, one-size-fits-all oplossingen. Deelnemers krijgen flexibiliteit om ad logs te beheren, aangepaste meetlogica te definiëren en consistente real-time inzichten te verkrijgen.

Snowflake Horizon Catalog maakt het ondertussen eenvoudiger om waarde te halen uit gevoelige data. Verbeteringen aan Horizon Universal Search versnellen het proces van het vinden van data, apps en AI-producten. Binnenkort komt er ook third-party data discovery beschikbaar.

Databeheerders kunnen nu veilige discovery van gevoelige data mogelijk maken via een request-for-access workflow binnen de Snowflake Internal Marketplace. Teams zonder de juiste privileges kunnen eenvoudig toegang aanvragen, wat efficiënt gebruik van data-assets aanmoedigt.

Tip: Snowflake automatiseert met Adaptive Compute resourcebeheer