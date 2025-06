AWS maakt European Sovereign Cloud zo Europees mogelijk

AWS heeft de AWS European Sovereign Cloud uitgebreid en Europeser ingericht. Het bedrijf stelt een nieuwe onderneming op onder leiding van Kathrin Renz, die als managing director verantwoordelijk wordt voor de soevereine cloudoperaties. De dienst moet eind 2025 live gaan in Brandenburg, Duitsland.

Renz brengt meer dan 20 jaar ervaring mee uit de technologiesector. Ze werkt momenteel als vice president AWS Industries en wordt de eerste managing director van het nieuwe bedrijf. Als Duitse staatsburger zal ze gebonden zijn aan lokale wetgeving en alle beslissingen over governance, compliance en security overzien.

Het signaal moge duidelijk zijn: AWS laat haar Amerikaanse identiteit zoveel mogelijk los om een digitaal autonoom Europa te faciliteren. Niet alleen voor Europeanen dus, maar ook met een Europese leiding.

Operationele onafhankelijkheid in Europa

De AWS European Sovereign Cloud krijgt een volledig Europese bestuursstructuur. Naast Renz bestaat het managementteam uit een government security and privacy official, allen EU-burgers die in de EU wonen. Een onafhankelijke adviesraad van vier leden, waarvan minstens één niet gelieerd aan Amazon, moet toezicht houden op de operaties.

AWS belooft dat alle infrastructuur, talent, technologie en leiding in de EU gevestigd zijn. Alleen AWS-werknemers die in de EU wonen krijgen toegang tot datacenters en kunnen technische ondersteuning bieden. Dit onderscheidt de AWS European Sovereign Cloud van haar concurrenten.

Dedicated Security Operations Center

Voor de beveiliging komt er een doelgerichte European Security Operations Center, dat Europese security-praktijken volgt. Een Europese security leader, eveneens EU-burger en woonachtig in Europa, gaat klanten en toezichthouders adviseren over beveiligingskwesties. AWS introduceert ook het Sovereign Requirements Framework, een uitgebreide set van technische, juridische en operationele soevereiniteitscontroles.

De dienst wordt ontworpen om onverstoorbaar te kunnen opereren, zelfs bij connectiviteitsproblemen met de rest van de wereld. Geautoriseerde AWS-medewerkers in Europa krijgen onafhankelijke toegang tot kopieën van broncode om de diensten te onderhouden. Voor networking komt er losstaande infrastructuur met Europese connectiviteitsproviders via AWS Direct Connect.

Reactie op Europese vraag

“Klanten willen niet kiezen tussen beperkte oplossingen of de volledige kracht van AWS,” aldus Renz. De AWS European Sovereign Cloud moet aan Europese digitale soevereiniteitseisen voldoen zonder in te boeten op diensten, beveiliging en prestaties. Het is een reactie op toenemende zorgen over datasoevereiniteit in Europa, waarbij Amerikaanse providers allerminst gewenst zijn. Al deze stappen moeten die gedachte naar de achtergrond bewegen.

De eerder aangekondigde investering van circa 8 miljard euro tot 2040 toonde al dat AWS Europa als een prioriteit ziet. Het bedrijf heeft ook al 25 jaar ervaring in Europa en telt 225.000 medewerkers op het continent. De European Sovereign Cloud bouwt voort op deze aanwezigheid met een volledig servicepakket en AWS Partner Solutions.

AWS positioneert zich hiermee als concurrent van andere soevereine cloudinitiatieven in Europa. Terwijl Nederlandse projecten zoals ECOFED federatieve Europese clouds ontwikkelen, kiest AWS voor een volledig geïntegreerde aanpak binnen de eigen infrastructuur. Het allerbelangrijkste: de public cloud blijft met al haar mogelijkheden intact. Vermoedelijk vindt AWS hiermee een pad om aan alle eisen te voldoen, zodat een exodus naar Europese spelers uitblijft.