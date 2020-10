NetApp zet in op multicloudbeheer voor applicaties met veel data

NetApp heeft tijdens zijn virtuele NetApp Insight-evenement een aantal nieuwe oplossingen aangekondigd. Onder meer zijn de serverless en storageless containeroplossing Spot Storage, NetApp Cloud Manager en de oplossing voor werken op afstand Virtual Desktop Management Service geïntroduceerd.

NetApp blijft zich richten op meer data- en (multi)cloudbeheeroplossingen, zo bleek tijdens de virtuele conferentie. Hiermee wil het bedrijven makkelijker maken het gebruik van applicaties met veel data in de (multi)cloud te beheren en te optimaliseren.

Eén van de belangrijkste aankondigingen die NetApp nu doet, is de komst van de oplossing Spot Storage. Spot Storage is een serverless en storageless oplossing voor containers. De oplossing moet samen met het al bestaande Spot Ocean-oplossing worden gebruikt. Deze tool automatiseert cloudgebaseerde infrastructuur voor containers.

Met beide diensten kunnen bedrijven op microservices gebaseerde applicaties op basis van Kubernetes ontwikkelen, uitrollen en draaien. Zonder dat zij zich hierbij zorgen hoeven te maken om hiervoor storage of dataservices te leveren.

Term storageless

De term ‘storageless’ stelt NetApp gelijk aan serverless infrastructuur. Met deze laatste infrastructuur kunnen bedrijven applicaties op de meest efficiënte infrastructuur uitrollen voor de beste beschikbaarheid en schaalgrootte.

Storageless doet precies hetzelfde, maar dan voor de storage. Hierdoor worden applicaties meer flexibel en gaan de kosten omlaag. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich meer concentreren op het ontwikkelen van producten die in combinatie met de applicaties kunnen opschalen. Met storageless kunnen beheerders applicaties bouwen en draaien, inclusief throughput, onderhoud en het plannen van capaciteit.

Werking Spot Storage

Met Spot Storage worden volgens NetApp de uitdagingen voor de snelheid en de flexibiliteit die containers kunnen leveren opgelost. Deze uitdagingen zijn onder meer beschikbaarheid, capaciteit, prestaties en kosten van cloudomgevingen.

De tool Spot Storage lost dit op door automatisch de onderliggende storage-infrastructuur te optimaliseren met behulp van realtime monitoring en geavanceerde analytics. De tool bepaalt automatisch de ideale mix van storagebronnen en rolt deze ook geheel geautomatiseerd uit. Hierdoor kan iedere applicatie snel toegang krijgen tot de data die het nodig heeft. Hierbij worden de kosten beperkt door tegelijkertijd het optimale prijsmodel te gebruiken van iedere storageleverancier.

NetApp Cloud Manager

Naast Spot Storage introduceerde NetApp ook de dienst NetApp Cloud Manager. Deze dienst is eigenlijk een autonoom platform voor het beheren van hybrid- en multicloud datadiensten. Dit cloudgebaseerde platform moet beheerders volledige inzichtelijkheid en simpele controle-instrumenten bieden voor datasynchronisatie-, data backup-, data tiering-, file changing- en compliancediensten. Hierbij maakt het niet uit of de benodigde storage on-premise of in een public cloudomgeving wordt gehost.

Dienst voor makkelijker werken op afstand

Verder is nu ook een dienst die werken op afstand moet vergemakkelijken beschikbaar. Met de cloudgebaseerde en gehoste Virtual Desktop Management Service wil NetApp bedrijven helpen bij het opschalen van hun infrastructuurbronnen om werken op afstand voor grote groepen medewerkers mogelijk te maken. De dienst is een portal waarmee beheerders remote desktop-omgevingen kunnen uitrollen via private en public cloudomgevingen.

De dienst automatiseert en orkestreert de vele remote desktopdiensten die anders handmatig moeten worden ingeregeld. Denk hierbij onder andere aan SMB-file shares, het inschakelen van Windows-features, het installeren van applicaties en firewalls.

