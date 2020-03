NetApp zet in op simpelere storage- en datadiensten voor multicloud

NetApp is van origine gespecialiseerd in storage, maar het imago van de IT-leverancier is aan het veranderen. Het biedt steeds meer services gericht op storage en bedrijfsdata. Hiervoor kan het een complete architectuur opzetten, welke ook wel de Data Fabric genoemd wordt. Het idee is om een consistente ervaring te bieden tussen on premise-locaties en cloud-omgevingen. Voor NetApp is het belangrijk om complexe data- en storage-vraagstukken te adresseren, om een versimpelslag te slaan in het multicloud-tijdperk.

In de afgelopen jaren maakten verschillende hardware-leveranciers de switch naar meer focus op software. De massa adoptie van de cloud draagt hier onder meer aan bij. De technologie zorgde ervoor dat alles meer ‘as a Service’ wordt aangeboden, en bedrijven minder prioriteit geven aan fysieke hardware.

NetApp is hier al een aantal jaar op aan het anticiperen, zo maakte het bedrijf duidelijk tijdens ons bezoek aan de Insight-conferentie. Het zoekt naar een goede mix van software, de cloud en hardware. On premise-ondersteuning blijft hierin belangrijk, aangezien bedrijven naar verwachting veel applicaties en data lokaal zullen blijven draaien. Om dit te ondersteunen blijven fysieke storage-producten gemaakt worden.

Tijdens Insight liet NetApp dan ook merken trots te zijn op zijn huidige mix aan data– en storage services. Naar eigen zeggen loopt het op verschillende vlakken zelfs voor op de concurrentie.

Hoe ziet de visie er momenteel uit?

Aan de basis van de NetApp’s verschuiving staat de zogeheten Data Fabric. Het bedrijf zette dit concept een aantal jaar geleden op de markt om datasilo’s aan te pakken. Data bevindt zich namelijk op steeds meer plekken: verdeeld over verschillende clouds, in het eigen datacenter en straks ook vaker aan de edge. Als bedrijf wil je dan een uniforme benadering vinden, zodat je overal bij data kan. De Data Fabric-architectuur probeert deze uniformiteit realiseren.

NetApp legt hiervoor als het ware softwarelagen over verschillende omgevingen en hardware-producten heen, zodat er geen beperkende factoren zijn. Het bedrijf ziet zichzelf zodoende ook wel als een ‘enabler’ van de hybrid-multicloud, waarmee het eigenlijk zegt dat het de beste ervaringen samenbrengt uit welke omgevingen dan ook. Iedere omgeving die een bedrijf gebruikt moet ondersteund worden. Er zijn dan ook vergaande integraties opgezet met de op dit gebied relevante IT-leveranciers. Bij de cloud-providers kan je bijvoorbeeld denken aan AWS, Microsoft Azure, Google Cloud en IBM Cloud , terwijl het ook overweg kan met grote database- en softwareleveranciers als Oracle en SAP.

In een soort van verlengde hiervan heeft NetApp een HCI-oplossing, welke een solide basis moet vormen voor de Data Fabric. Hoewel het hierbij spreekt over Hybrid Cloud Infrastructure in plaats van Hyper-Converged Infrastructure, is de functionaliteit vergelijkbaar met pure HCI. Het betreft een softwarelaag die IT-resources als storage en compute met elkaar verenigen. NetApp brengt de verschillende onderdelen dus samen, zodat workloads eenvoudiger te verplaatsen zijn. Alles wat on premise draait, maar ook in verschillende cloud-omgevingen, is eenvoudig te beheren met HCI.

Een ander belangrijk component van de visie zijn de all-flash storage arrays, welke performance- en snelheidsverbeteringen moeten realiseren ten opzicht van de oude storage-producten van NetApp. Om de switch naar all-flash in te zetten, werd een aantal jaar geleden voor bijna een miljard SolidFire overgenomen. Inmiddels is deze partij dusdanig in NetApp opgegaan, dat NetApp in verschillende regio’s een marktleider is op het gebied van all-flash storage.

Nieuw as a Service-model binnen portfolio

Nu het concept uitgewerkt is en bedrijven de werkwijze omarmen, heeft NetApp gekeken hoe het een volgende fase kan bereiken. Hierin volgt het bedrijf een duidelijke trend binnen de markt, namelijk de mogelijkheid om producten af te nemen op basis van een consumptiemodel (as a Service). Het afnemen van diensten op basis van verbruik wordt steeds meer een standaard binnen de IT-markt, waardoor NetApp eigenlijk niet achter kon blijven. Concurrenten hadden eerder al soortgelijke modellen geïntroduceerd.

Bedrijven hoeven bij het nieuwe model, welke NetApp Keystone noemt, niet meer eenmalig een betaling te doen om een storage-product af te nemen. In plaats daarvan nemen ze het product af op basis van gebruik. Een keer per maand, per kwartaal of per jaar krijg je een factuur van NetApp. KeyStone kan zelfs eerst on premise uitgeprobeerd worden voordat bedrijven een investering maken.

Het is de bedoeling dat het inzetten van de gewenste resources ook versimpelt met het as a Service-model. Binnen NetApp omschrijft men dit ook wel als ‘1, 2, 3 simplicity’, verwijzend naar het beperkte aantal stappen dat doorloopt wordt. Eerst kiest een bedrijf de performance tier, vervolgens het type data storage (file, block of object) en tot slot of het bedrijf het beheer zelf uitvoert of dat NetApp dat doet. Volgens de storage-specialist kan dit proces binnen minuten afgerond worden.

Door deze aanpak ontstaat er voor gebruikers ook een flexibelere ervaring en hebben ze meer keuzevrijheid. Voorheen werden er immers forse investeringen gedaan en waren bedrijven geneigd om jaren vast te houden aan dezelfde infrastructuur-oplossingen. Met KeyStone moet het eenvoudiger zijn om over te schakelen op andere oplossingen, terwijl ook op- en afschalen van resources vereenvoudigt.

Versimpeling staat aan de basis van innovatie

NetApp zet hiermee de stappen die nodig zijn om bij te blijven in de huidige IT-markt. De Data Fabric-architectuur is al een tijdje op de markt en blijft zich ontwikkelen. De grootste innovatie is KeyStone, waarmee de diensten en producten van NetApp op basis van een consumptiemodel afgenomen kunnen worden. Concurrenten waren weliswaar wat eerder met zo’n as a Service-model, maar dat maakt de versimpelslag niet minder interessant. NetApp heeft immers een sterke positie ingenomen op de data- en storage-markt, waardoor klanten ongetwijfeld zitten te wachten op het consumptiemodel. We zijn dan ook benieuwd hoe het bedrijf en de producten zich de komende tijd verder ontwikkelen.

