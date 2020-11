‘Microsoft werkt aan computer in de cloud’

Microsoft lijkt van plan te zijn om binnenkort een Cloud PC-aanbod toe te voegen aan Azure. Het zou bestaan uit een virtuele computer met Windows 10, die toegankelijk is vanaf elk apparaat waarvoor de Microsoft Remote Desktop-beschikbaar is.

Het gerucht komt van ZDNet, die in juli al op aanwijzingen van het nieuwe product stuitte. Met de Cloud PC kunnen gebruikers hun eigen computer inzetten als een soort thin client. De Remote Desktop-app is beschikbaar op Windows, macOS, iOS en Android.

Specificaties

Nu heeft ZDNet meer informatie gevonden over het Cloud PC-aanbod, voor het overgrote deel gedeeld door Twittergebruiker WalkingCat. Voor zover bekend blijken er nu drie niveaus te zijn waar klanten uit kunnen kiezen, waarbij de specificaties van de virtuele computer enigszins verschillen. Voor zover duidelijk zijn er Medium, Heavy en Advanced opties.

Medium: 2 vCPU’s, 4GB ram, 96GB-ssd, “bedoeld voor algemeen gebruik”

Heavy: 2 vCPU’s, 8GB ram, 96GB-ssd, “geoptimaliseerd voor snelheid”

Advanced: 3 vCPU’s, 8GB ram, 40GB-ssd, “geoptimaliseerd voor schaalbaarheid”

Domeinen

WalkingCat benoemt twee domeinen die met Cloud PC te maken kunnen hebben: dechutes.microsoft.com en cloudpc.microsoft.com. De eerste url leidt, na ingelogd te zijn op een Microsoft-account, door naar een melding met “Je workspace wordt opgezet. Kom later terug om aan jou toegekende workspaces te zien”. De tweede pagina toont enkel een 403-foutmelding.

De pagina’s zijn duidelijk nog niet beschikbaar voor het publiek, maar WalkingCat heeft wel twee screenshots gedeeld. De eerste screenshot is een simpele pop-up met een welkomstbericht, maar de tweede laat een menu zien waarin de gebruiker uit verschillende machines kan kiezen om mee te verbinden.

Microsoft heeft zelf nog niets bekendgemaakt over de service, maar ZDNet verwacht dat het vanaf de lente van 2021 beschikbaar is voor klanten. Hoeveel de dienst kost, is niet bekend.

