Windows Virtual Desktop maakt desktop-virtualisatie breed beschikbaar

Microsoft heeft besloten zich te gaan mengen in de markt van desktop-virtualisatie. Een markt die overigens vandaag de dag vooral bestaat uit het virtualiseren van Windows 10. Microsoft wil virtuele desktops toegankelijker maken voor alle bedrijven.

Het idee achter het virtualiseren van een desktop is dat de data van het bedrijf veiliger staat opgeslagen. De data van het bedrijf staat namelijk centraal opgeslagen in het datacenter en de virtuele desktop kan zo worden geconfigureerd dat de data ook alleen daar kan worden opgeslagen. Verder is het mogelijk om een hoger beveiligingsniveau te halen met virtuele desktops. De data wordt vaak opgeslagen op een fileserver los van de virtuele desktop, na elk gebruik van de virtuele desktop kan deze worden vernietigd. Als een gebruiker vervolgens opnieuw inlogt, wordt er vanaf een golden image een nieuwe virtuele desktop aangeboden.

Virtuele desktops zijn om deze redenen dan ook erg populair in bepaalde bedrijfstakken. De overheid werkt veelal virtueel, maar ook verzekeraars, banken, advocatuur en de zorg. Dit zijn ook meteen bedrijfstakken die over het algemeen wat diepere zakken hebben. Virtuele desktops aanbieden aan een groot aantal gebruikers was namelijk altijd vrij kostbaar. Het is zeker niet voor elk bedrijf een betaalbare oplossing.

Het heeft verschillende oorzaken. Zo is er veel hardware nodig, zijn er licentiekosten voor Windows-servers, voor Windows-desktops en zijn er nog software-oplossingen van derde partijen die het management vereenvoudigen. Daarnaast zijn er ook nog kosten voor het onderhoud, patches installeren, troubleshooten, rechten instellen en nieuwe applicaties installeren.

We spraken met Pieter Wigleven, Senior Product Manager bij Microsoft Windows Virtual Desktop, over de ontwikkeling van het nieuwe product.

Microsoft verlaagt kosten en automatiseert het beheer van virtuele desktops

Met Windows Virtual Desktop heeft Microsoft getracht om desktop-virtualisatie aantrekkelijker en bereikbaar te maken voor veel meer bedrijven. Zo is het gebruik van WVD inbegrepen in Microsoft 365 Business Premium abonnementen en hoger. Iets waar veel middelgrote bedrijven en daarboven over beschikken. Zij hebben vaak een zogenaamd E3- of E5-abonnement.

Verder heeft Microsoft een speciale Windows 10-versie ontwikkeld die alleen via WVD beschikbaar is. Deze versie maakt het mogelijk om meerdere Windows 10-sessies op één virtual machine (VM) te draaien. Hierdoor gaan de kosten drastisch naar beneden. Normaliter moet je elke Windows 10-sessie op een individuele VM draaien.

Beheren van virtuele Windows 10 desktops vereenvoudigd

Om desktop-virtualisatie toe te passen moest je voorheen redelijk wat zaken regelen. Je moet een Windows-server omgeving hebben en een serverpark waarop de virtual machines kunnen worden gevirtualiseerd. Dit vraagt om de nodige configuratie van je (Azure) Active Directory, Intune, de gewenste applicaties en uiteraard infrastructuur voor de desktops. Met WVD heeft Microsoft dit ook enorm versimpeld. Je kan naast je Microsoft 365-subscription een Azure-account aanmaken en die aan elkaar koppelen. Binnen Azure kan je dan tegen het aantrekkelijke (linux) tarief gebruikmaken van WVD. Er kan gekozen worden uit alle beschikbare virtual machines die Azure te bieden heeft: van hele lichte configuraties tot hele zware configuraties. Het beheer van die infrastructuur wordt uiteraard door Azure gedaan.

Als beheerder kan je een Windows 10-installatie configureren en voorzien van de nodige applicaties om die vervolgens als hostimage (golden image) te gebruiken voor alle VM’s die worden opgestart. Op die manier heeft elke gebruiker de beschikking over een desktop met dezelfde applicaties. Het zal echter ook mogelijk worden om een standaard Windows 10-image te gebruiken die door Microsoft elke maand automatisch worden gepatcht en alle applicaties via MSIX app attach toe te voegen aan de VM’s. MSIX app attach koppelt als het ware een externe harde schijf waar de applicatie op staat geïnstalleerd aan het besturingssysteem. Daarmee staat de applicatie los van het besturingssysteem, maar kan je deze wel uitvoeren. Het grote voordeel is dat je daarmee niet langer zelf het onderhoud hoeft te doen aan het besturingssysteem. Daarnaast kan je in plaats van een volledige desktop virtualiseren, ook gewoon een losse applicatie virtualiseren. MSIX app attach komt later dit jaar beschikbaar.

Microsoft heeft recent ook een beheerdersportal toegevoegd als onderdeel van de Azure Portal, waarmee het eenvoudiger is om de VM’s te beheren. Dit liep voorheen nog via PowerShell.

Het moet nog eenvoudiger worden

Microsoft blijft streven naar het alsmaar eenvoudiger aanbieden van WVD, aldus Wigleven. Zo is er recent een betere integratie met een lokale Windows 10-installatie gemaakt. Je kan nu ook applicatie-icoontjes hebben in je lokale Windows 10-startmenu die verwijzen naar een applicatie in de Azure Cloud. Je merkt er verder niets van, behalve dat het opstarten van de applicatie wellicht een fractie langer duurt. Deze icoontjes hebben wel een additioneel icoon die hierop wijst.

Verder is het doel om de rol van de domain controller af te bouwen. Bij het opstarten van een VM moet je nu een domain joinen en dat vraagt om extra handelingen en vereiste infrastructuur met de daarbij behorende kosten. Voor kleinere ondernemingen is dat minder interessant. Er wordt gekeken of dat nog eenvoudiger kan worden.

Applicaties moeten geschikt worden voor virtuele desktops

Doordat Microsoft desktop-virtualisatie breder beschikbaar maakt, wordt het ook steeds meer gebruikt. Dat betekent ook dat de vraag toeneemt naar sommige applicaties en niet alles direct out-of-the-box werkt op een virtuele desktop. Soms heb je te maken met randapparatuur of audio/visuele hardware die niet goed kan worden aangestuurd vanuit een virtuele app. Neem bijvoorbeeld Microsoft Teams, WebEx of Zoom. Applicaties die het moeten hebben van videobellen. Op een virtuele desktop zal de applicatie zoeken naar de lokale camera, microfoon en speakers. Dat gaat niet werken, want die zijn er niet. Er moeten dus speciale versies komen van deze applicaties die overweg kunnen met virtuele desktops, waarbij ze middels een virtuele gateway contact kunnen leggen met de hardware van de ingelogde gebruiker. Het WVD-team heeft samen met het team achter Microsoft Teams een speciale versie van Teams ontwikkeld voor WVD. Die is nu beschikbaar.

Citrix en VMware zijn al verder met compleet aanbod

Bedrijven als Citrix en VMware zijn partner van Microsoft voor het WVD-aanbod. Zij leveren hun Workspace-oplossingen inclusief hun management tools nu ook in combinatie met WVD. Hierdoor draaien de VM’s in de Azure Cloud, maar kan je als bedrijf gebruikmaken van de features die Citrix en VMware bieden in hun Workspace-producten. Dit is erg interessant voor bedrijven die meer op zoek zijn naar een totaal oplossing.

Voor integrators ligt er een nieuwe wereld open

Bedrijven als Microsoft, Citrix en VMware richten zich van nature vooral op de hele grote enterprise klanten. Alles daaronder wordt door de channel partners en integrators ingevuld. Voor hen ligt er met de komst van WVD een nieuwe wereld open om desktop-virtualisatie aan te bieden. Zij kunnen bedrijven nu tegen lagere kosten een compleet virtualisatie platform aanbieden. Eventueel met een complete unified workspace.