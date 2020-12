Cisco geeft AppDynamics boost met overname Dashbase

Cisco neemt analyticsspecialist Dashbase over. De technologie van deze startup gaat de techgigant integreren in zijn appliactiemonitoringsplatform AppDynamics.

Met de technologie en oplossingen van het Dashbase-platform kunnen klanten log data van verschillende realtime communicatieplatformen op één plek verzamelen en analyseren. Vooral als het gaat om observability voor deze applicaties.

Meer functionaliteit voor observability

Observability maakt het mogelijk om applicaties in de gaten te houden door data uit loggegevens, metrische gegevens en event data in de tool te verzamelen. Hiermee kunnen bedrijven dan makkelijker de root cause van bepaalde problemen vaststellen en vervolgens snel oplossen.

Integratie in AppDymamics van Cisco

Cisco gaat de technologie integreren in zijn AppDynamics-portfolio. Hiermee krijgt dit platform betere mogelijkheden voor visibility en het samenbrengen van data vanuit verschillende domeinen. Klanten kunnen hierdoor makkelijker toegang krijgen tot hun data, is de bedoeling van de techgigant.

AppDynamics van Cisco wordt steeds belangrijker onderdeel van het portfolio. Vooral omdat deze oplossingen klanten helpen met het makkelijker overbrengen van hun -nu nog vaak on-premises gehoste- applicaties naar een multicloudarchitectuur.

Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.