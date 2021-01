Oprichter Gerard Sanderink stopt als bestuurder van Centric na ophef

Gerard Sanderink heeft zich teruggetrokken als bestuurder van Centric en verschillende andere bedrijven. In de afgelopen jaren is hij meerdere keren in opspraak gekomen en is daarom volgens velen niet langer geschikt voor de positie.

Sanderink was in 1978 mede-oprichter van het bedrijf ICT, maar startte in 1992 een nieuw bedrijf, genaamd Sanderink Groep. Dit bedrijf is later hernoemd tot Centric, dat IT-diensten levert aan verschillende partijen, waaronder overheden en banken.

Opspraak

In de afgelopen jaren is Sanderink meerdere keren in opspraak gekomen met betrekking tot zaken als het niet naleven van afspraken met vakbonden en een veroordeling voor smaad na een misgelopen relatie met de directrice van de stichting die zijn vermogen beheert.

Rian van Rijbroek

Het ging echter sneller bergaf met Sanderink nadat hij in 2018 een relatie kreeg met Rian van Rijbroek. Van Rijbroek kwam eerder dat jaar in opspraak nadat ze in Nieuwsuur beweerde expert te zijn op het gebied van cybersecurity en met verschillende inlichtingendiensten samen zou werken. Daadwerkelijke cyberexperts en de instanties in kwestie hebben deze claims ontkend.

Sinds de relatie met Van Rijbroek is Sanderink zich nog grilliger gaan gedragen. Zo bleek dat Van Rijbroek het beheer van zijn wachtwoorden en het beantwoorden van zijn e-mails op zich had genomen, schrijft Tulbantia. Ook heeft Sanderink in de afgelopen twee jaar onder andere de volledige bestuurlijke top van Centric ontslagen en heeft hij gesjoemeld met cijfers.

Toen bleek dat hij zich tijdens een bezoek van een deurwaarder ernstig had misdragen, was de maat vol. Na dringend verzoek van de Raad van Commissarissen heeft Sanderink afstand genomen van zijn functie als bestuurder van Centric en zusterbedrijf Oranjewoud.

Opvolgers

Toch blijft Sanderink eigenaar van zijn bedrijven. De dag nadat hij zijn bestuurlijke functies had opgezet, kwam hij toch weer gewoon opdagen op het kantoor van een van zijn bedrijven, schrijft het AD. De toegang tot de kantoren is hem ook niet opgezegd. De bedrijven worstelen nog met de kwestie hoe ze hem volledig uit beeld kunnen krijgen.

In veel gevallen is er nog geen opvolger voor Sanderink gevonden, maar bij Centric is dat al wel gelukt. Louis Luijten neemt de positie als voorzitter van het bestuur over. Daarvoor was Luijten al non-executive bestuurder, aangesteld door Sanderink zelf.