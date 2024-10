Nieuwe CEO voor Centric nu overname is afgerond

Het geplaagde Centric heeft een nieuwe CEO in de persoon van Hans van Waayenburg, voormalig directievoorzitter van CapGemini en CEO van Sogeti. Dat meldt Centric in een nieuwsbericht op zijn Duitstalige website (en op het moment van schrijven ook alléén daar).

Eerder dit jaar werd Centric verkocht aan een consortium van Nederlandse IT-ondernemers onder leiding van Imker Capital Partners. Andere deelnemers zijn Adriaan Mol, de oprichter van Mollie, Ronald Bezuur, oprichter en CEO van Uniserver en Bram Bastiaansen, oprichter van ACT Group. Die verkoop kwam op 30 september van dit jaar rond, iets dat nog niet eerder was gecommuniceerd. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) ging kort daarvoor akkoord met de verkoop.

Voor de aanstelling van Van Waayenburg deed oud-Fujitsu-topman Bas de Reus heel even dienst als interim-CEO. Hij blijft nog even aan om voor een soepele overdracht te zorgen naar zijn opvolger. De Reus nam onlangs het stokje over van crisismanager Pieter Wakkie, die afgelopen tijd puin heeft geruimd bij het bedrijf.

Imker Capital Partners heeft een meerderheid in het consortium. Dat bedrijf heeft eerder aangegeven dat het brood zag in Centric, ondanks de bewogen periode die het bedrijf achter de rug heeft. De groep Nederlandse techondernemers spraken destijds de ambitie uit om met de nodige maatregelen het fundament van Centric te transformeren en te verstevigen. Om wat voor maatregelen het zou gaan, maakten ze evenwel niet duidelijk.

Interesse van Nederlandse partijen

Eind vorig jaar en begin dit jaar kwam aan het licht dat er een overnameproces voor Centic in gang was gezet. Meerdere Nederlandse partijen zouden geïnteresseerd zijn, al probeerde oprichter en toenmalig CEO Gerard Sanderink zijn aandelen aan een buitenlandse partij te verkopen om deze overname te hinderen.

Het bestuur wenste echter een verkoop aan een Nederlandse partij, omdat de systemen die Centric beheert over privacygevoelige informatie van Nederlanders beschikken. Het Openbaar Ministerie liet Sanderink in 2022 nog via de Ondernemingskamer schorsen als bestuurder. De eigenaar zou niet meer in staat zijn rationele beslissingen te nemen. Sanderink is overigens dit jaar 76 geworden.

Centric was een van de grootste IT-dienstverleners van Nederland. De afgelopen jaren beheerde het bedrijf de IT-omgevingen van meerdere overheidsinstellingen. Vandaar dat het Openbaar Ministerie zo’n belang hechtte aan een stabiel bestuur. De jaren daarvoor nam Sanderink echter beslissingen die voor flinke botsingen zorgden binnen het bedrijf.

Reeks controverses en botsingen

Vorig jaar eiste het Centric-bestuur een lening terug van 80 miljoen euro van aandeelhouder Sanderink Investments. De 80 miljoen zou ingezet zijn om infrastructuurbedrijf Strukton financieel te ondersteunen. Deze organisatie is in handen van Sanderink.

Eerder stelde hij de controversiële Rian van Rijbroek aan als hoofd van de cybersecurityafdeling, met wie hij in 2023 ook trouwde. Het stel is inmiddels uit elkaar, maar de rechter achtte bewezen dat Van Rijbroek een paar jaar daarvoor nog uit naam van haar partner lasterlijke mails had verzonden aan diens ex.

Vanwege alle drama in en buiten de bestuurskamer (we zijn bij lange na niet uitputtend geweest in deze samenvatting) begon het personeel van Centric weg te lopen, waarna grote klanten als Arbo Unie, pensioenbeheerder PGGM en Bank Nederlandse Gemeenten de samenwerking in twijfel gingen trekken.