Centric herorganiseert en schrapt banen: keert de rust eindelijk terug?

Centric gaat 350 banen schrappen. Vooral in Nederland zullen er medewerkers ontslagen worden.

Zelf spreekt Centric over een “vereenvoudiging van de organisatiestructuur”. De stap is volgens het bedrijf nodig om kosten te besparen. Een aantal divisies wordt tevens samengevoegd om “logischer en eenvoudiger” te opereren. De ontslagen medewerkers krijgen via een sociaal plan begeleiding om een nieuwe baan te vinden, stelt het bedrijf.

Het zou vooral gaan om ondersteunend personeel waar afscheid van wordt genomen. 1.900 van de 3.200 werknemers van Centric bevinden zich in Nederland. In februari willen de eigenaren van het IT-bedrijf de ontslagronde uitvoeren. In juli vond de overname door deze groep plaats, geleid door investeerder Imker Capital Partners. Ook de oprichter van Mollie Adriaan Mol, Uniserver-CEO Ronald Bezuur en ACT Group-oprichter Bram Bastiaansen waren bij deze overname betrokken. De belofte van het nieuwe leiderschap is om Centric weer in “rustig vaarwater” te krijgen.

Ondanks alle onrust met oprichter en ex-CEO Gerard Sanderink zag de investeerdersgroep brood in Centric. De visie voor het bedrijf richt zich nu op het “logischer en eenvoudiger organiseren van de activiteiten per branche”, laat een woordvoerder weten.

Volop verandering

Het is niet de eerste grote wijziging die de nieuwe eigenaar doorvoert. Zo werd voormalig directievoorzitter bij Capgemini en ex-CEO van Sogeti Hans van Waayenburg de nieuwe CEO in oktober. Hij zegt zich bewust te zijn van de impact die de ontslagen en reorganisatie hebben op werknemers. “Onze inzet is om onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens deze overgang en de continuïteit van onze klanten te garanderen.”

Een stap als deze is te verwachten bij een bedrijf in zwaar weer. Eerder liepen al veel medewerkers uit vrije wil weg, waarna ook grote klanten zoals Arbo Unie, pensioenbeheerder PGGM en Bank Nederlandse Gemeenten vertrokken.

Overigens heeft Centric mogelijk niet zoveel te vrezen van voormalig eigenaar Sanderink, die 80 miljoen zou kunnen ontvangen als hij de nieuwe eigenaren met rust laat. In april moest hij echter al wel 91 miljoen terugbetalen aan zijn voormalige bedrijf. Hoe dan ook is de beloofde geldsom voor Sanderink een steun in de rug voor Centric, waardoor verdere onrust onwaarschijnlijk is. Vertrokken klanten terugwinnen zal een proces voor op de langere termijn zijn, waar de nieuwe eigenaren een poging voor zullen wagen.

