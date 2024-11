OM probeert Gerard Sanderink met bevel weg te houden van Centric

Voormalig topman van Centric, Gerard Sanderink, moet mogelijks drie jaar op afstand blijven van zijn voormalig IT-bedrijf. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hier een verzoek voor ingediend bij de ondernemingskamer.

Het OM heeft het verzoek ingediend met de gedachte stabiliteit te creëren. Er wordt ook gevraagd officieel vast te stellen dat er binnen Centric jarenlang een wanbeleid werd uitgeoefend. Op die manier is het eenvoudiger vast te leggen dat het weren van Sanderink beter is voor de toekomst van het IT-bedrijf.

Rustiger vaarwater

Centric werd eerder dit jaar verkocht aan een consortium van Nederlandse IT-ondernemers onder leiding van Imker Capital Partners. Andere deelnemers zijn Adriaan Mol, de oprichter van Mollie, Ronald Bezuur, oprichter en CEO van Uniserver en Bram Bastiaansen, oprichter van ACT Group.

De nieuwe CEO van het bedrijf werd vorige maand bekend: Hans van Waayenburg. Hij krijgt van de investeerders het vertrouwen het IT-bedrijf opnieuw in rustiger vaarwater te krijgen. Bemoeienis van de voormalig topman Sanderink kan hij daarbij missen als kiespijn.

Het OM heeft overigens wel gegronde vermoedens dat het nodig is Sanderink op officieel bevel op afstand te houden. Tijdens de verkoop van het bedrijf trachtte hij al te dwarsbomen door zijn aandelen aan een buitenlandse partij te verkopen. Niet de enige keer dat Sanderink tegenstribbelde, zo weigerde hij in het verleden ook al het bestuur van het IT-bedrijf te verlaten. Het OM moest zijn vertrek toen afdwingen via de Ondernemingskamer.

