Nederlandse SAP-dienstverleners Asecom, Serac en Xperi fuseren

Asecom, Serac en Xperi bundelen hun krachten door middel van een fusie. Naar eigen zeggen zijn ze hierdoor de grootste SAP-partner voor de middenmarkt in de Benelux.

Serac en Xperi kondigden eind 2020 al een fusie aan, maar binnen enkele maanden wordt Asecom aan het rijtje toegevoegd. Doordat ook Asecom deel uit gaat maken ontstaat er een organisatie met ruim 150 SAP-specialisten.

De partijen spreken over een ‘one-stop-shop voor SAP-oplossingen op enterprise-niveau die beschikbaar en toegankelijk worden gemaakt voor de middenmarkt’. Ze leveren Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen van SAP aan mkb’ers. Voor de kleinere ondernemingen is er Business One en voor de middenmarkt is er Business ByDesign, terwijl ook S/4HANA geleverd kan worden.

Internationale ambities

Investeerder Mentha Capital zag een meerwaarde in het samenvoegen van de drie partijen en heeft een belang in de nieuwe organisatie. De private equity zal ondersteunen in de beoogde groei in West-Europa en het aanboren van nieuwe markten. “Met het samenbrengen van deze partners zijn drie veelbelovende en snelgroeiende SAP-specialisten bij elkaar gebracht”, stelt Haran Sold, partner bij Mentha Capital. “Hiermee is een solide basis gelegd voor een krachtige, innovatieve organisatie die op Europees niveau het verschil kan maken door bedrijven te voorzien van slimme SAP-oplossingen.”

Het samengaan van de bedrijven uit Utrecht (Serac), Boxtel (Xperi) en Breda (Asecom) komt ook voort uit de internationale groei-ambities, zo bleek tijdens de aankondigen van de fusie eind vorig jaar.

De CEO’s van Serac en Xperi maken in ieder geval deel uit van de nieuwe organisatie. De komende periode wordt de fusie verder vormgegeven.

Tip: SAP pusht S/4HANA Cloud ERP met totaalpakket RISE with SAP